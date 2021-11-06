Samanyolu Haber /Politika / HDP'ye açılan kapatma davasında yeni gelişme /06 Kasım 2021 00:29

HDP'ye açılan kapatma davasında yeni gelişme

HDP, hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili ön savunmasını Anayasa Mahkemesine sundu. HDP’nin AYM’ye ön savunmayı vermesinin ardından dosya Yargıtay'a gönderilecek. Yargıtay Başsavcısının bir ay içinde esas hakkındaki görüşünü sunması gerekiyor. Savcılık tarafından sunulacak mütalaanın ardından HDP’ye esas savunmasını hazırlamak için bir ay süre verilmesi bekleniyor.

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Evrensel'de yer alan habere göre Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, partilerine yönelik açılan kapatma davasına dair hazırladıkları ön savunmayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sundu.

SAVUNMA 173 SAYFA

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Maviş Aydın, Parti Meclisi (PM) üyesi avukat Doğan Erbaş ile HDP milletvekillerinin de aralarında olduğu partililer, hazırladıkları 173 sayfalık savunmayı 1 ek klasörle birlikte AYM’ye teslim etti.

AYM çıkışında gazetecilere açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Dede, bundan sonraki aşamada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilecek mütalaanın ardından esasa ilişkin savunma yapacaklarını ifade etti. Dede, “AYM önceki iddianameyi reddetmişti. Bu bizim için önemli bir veriydi. Bu çerçevede savunmamızı da sunduk. Yarın Genel Merkez’de saat 11.00’de basın toplantısında savunmamızın öne çıkan başlıklarını açıklayacağız” dedi. 

KARA LEKE 

AYM’den ek süre talebi ve siyasi yasak istenilen kişilere iddianamenin tebliğ edilmesi yönündeki talepleri dışında kimi taleplerinin reddedildiğini ifade eden Dede, şöyle konuştu: “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçeceğini söylediğimiz iddianamede dile getirdiği iddialara dair yer verilen delillere dair bize eksik bilgiler gönderildi. Bu haliyle savunma hakkımız kısıtlanmaması için delillerin bize de tebliğ edilmesini istedik ancak bu taleplerimiz kabul edilmedi. Hakkında siyasi yasak istenilen 451 arkadaşımıza da bu delillerin iddianameyle birlikte gönderilmesini istedik bu talebimiz de kabul edilmedi. Dosyanın mevcut haliyle ön savunmamızı hazırlayıp AYM’ye sunduk.”

YARGITAY’A GÖNDERİLECEK

HDP’nin AYM’ye ön savunmayı vermesinin ardından dosya Yargıtay'a gönderilecek. Yargıtay Başsavcısının bir ay içinde esas hakkındaki görüşünü sunması gerekiyor. Savcılık tarafından sunulacak mütalaanın ardından HDP’ye esas savunmasını hazırlamak için bir ay süre verilmesi bekleniyor.
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