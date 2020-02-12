HDP kayyım için komisyon istedi

HDP Milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç, Kürt kentlerine atanan kayyımlarla ilgili Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti. Kurtulan ve Oluç, Sayıştay’ın 2018 yılı denetim raporunda kayyımlarla ilgili yer alan usulsüzlükleri gerekçe gösterdi.







‘KAYYIMLAR SIKÇA USULSÜZLÜKLERLE GÜNDEME GELDİ’





Oluş ve Kurtulan verdikleri önergede, “2016 yılında asgari demokrasi şartları ile hukuk devleti ilkeleri hiçe sayılarak, Demokratik Bölgeler Partisi belediyelerine yürütme erki eliyle kayyım atamaları gerçekleştirilmeye başlanmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimi sonuçlarına göre, kayyımların gayrimeşruluğu halk tarafından ilan edilmesine rağmen, iktidar hukuk dışı kayyım atamalarını sürdürmüş ve seçme-seçilme hakkını, halk iradesini tanımadığını ilan etmiştir. Belediyelere atanan kayyımlar, hukuksuz bir şekilde oturdukları makamlarda ürettikleri yolsuzluk ve usulsüzlük sistemi ile sıkça gündeme gelmişlerdir. Belediyelerde yürütülen usulsüz ihaleler, kayırmalar, aşırı harcamalar, kabarık faturalar, lüks ve şatafat düzeni; kayyımların yalnızca halk iradesini değil aynı zamanda kentin kaynaklarını, toplumun üretimine de el koydukları bir sistemin inşa edildiğini göstermiştir” dedi.





USULSÜZLÜK İDDİALARI…





Sayıştay raporuna dikkat çeken milletvekilleri, “Bütün bu usulsüzlükler gerek raporlarla gerekse basın yoluyla ifşa edilmesine rağmen iktidar kayyımlara yönelik herhangi bir yaptırımda bulunmamış bilakis usulsüzlükleri desteklemiştir. 2017 yılındaki yolsuzluklara karşı sessiz kalan iktidar 2018 ve sonrasındaki süreçte kayyımlar tarafından gerçekleştirilen yolsuzlukların da zeminini hazırlamıştır” diye konuştu.





Milletvekilleri Sayıştay raporunda kayyımlarla ilgili yer alan ifadeleri şöyle sıraladı:





2018 yılında Van Büyükşehir Belediyesi’nin “faiz giderleri” yüzde 86 artışla 21 milyon 880 bin 83 TL olarak belirlendi. Belediyenin toplam borcu ise 79 milyon 668 bin 96 TL’ye ulaştı.

Raporda, bedeli 15 milyon lirayı aşan alım ihalelerinin “Doğal afetler” gibi ani ve beklenmeyen olaylar kapsamında “pazarlık usulü” ile mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığı belirtildi. Bazı şirketlerde işçi alımları sadece kayyımın “oluruyla” yapıldı.





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin alacaklarını tahsil edemeyerek kamu zararına yol açtığı belirlendi. Enerji şirketinden 62 trafonun bakım bedeli olarak 2 milyon 304 bin 761 TL’nin tahsil edilmediği, akaryakıt alım ihalesini kazanan yükleniciden 262 bin 851 TL ek kesin teminat alınmadığı, faiz gelirlerinin eksik kaydedildiği bulgularına yer verilen raporda 330 taşınmazın izin dışı bir şekilde üçüncü şahıslara bırakıldığı belirtildi.





Teftiş Kurulu’nda başkan dışında herhangi bir müfettiş bulunmadığı tespit edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 89 milyon 238 bin 886 TL kredi borcu bulunduğunu vurgulayan Sayıştay, birçok alım ihalesinin de teamüllere aykırı olarak pazarlık usulü ile yapıldığını tespit etti.

Sayıştay, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyım döneminde milyonlarca TL tutarındaki ihalelerin kanuna aykırı olarak yapıldığını kaydetti. Belediyenin yerel seçimlere 19 gün kala 2 milyon TL bedelinde yaptığı araç kiralamanın da usulsüz olduğu ortaya çıktı.





Kurtulan ve Oluç önergede son olarak şunları söyledi, “Yürütme ve yargı erklerinin halkın hakkını savunmadığı, bilakis usulsüzlüklere zemin hazırladığı söz konusu duruma karşı yasama erkinin devreye girerek denetim işlevini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Sayıştay Başkanlığının 2018 yılı denetim raporlarına yansımış olan, kayyım atanan belediyelerde tespit edilen yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılığın araştırılması amacıyla Meclis araştırma komisyonu açılması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.