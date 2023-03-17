Samanyolu Haber /Gündem / HDP, Kılıçdaroğlu ziyaretini neden ertelediğini açıkladı /17 Mart 2023 14:33

HDP, Kılıçdaroğlu ziyaretini neden ertelediğini açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun ertelenen HDP ziyareti için "Onu ev sahibine sorun" yanıtını vermesine, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'tan yanıt geldi. Oluç, görüşmenin HDP eş başkan ve başkanvekillerinin deprem ve sel bölgesinde olduğu için ertelendiğini açıkladı.

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CHP lideri ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye yapacağı ziyaret ertelendi.

HDP’den yapılan açıklamada, ziyaretin ertelenme nedeni olarak ‘program yoğunluğu’ işaret edilmişti. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Gerçek Gündem’e konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi ziyareti sırasında, kendisine HDP ziyaretinin ertelenmesi sorulduğunda, “Onu ev sahibine sorun” yanıtını vermişti.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, konuya ilişkin Gerçek Gündem’e konuştu. Oluç, “Bizim sel felaketi nedeniyle programlarımız çıktı. Hem eş başkanlar hem grup başkanvekilleri olarak deprem ve sel bölgesindeyiz. O nedenle erteleme talebinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Oluç, “Görüşme ne zaman olacak?” sorusuna ise, “Henüz belli değil” yanıtını verdi.
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