Samanyolu Haber /Politika / HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek? /18 Mart 2023 13:09

HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti öncesi Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir yazı geldi.

SHABER3.COM

HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde T24 için kaleme aldığı yazının başlığını 'HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?' olarak belirledi. Demirtaş, "HDP yönetimi kendisi için bir şey istemeyecek; kimseyi ayırmadan, 85 milyonun huzurunu, refahını, barışını sağlamak için hazır olduğunu belirtecek" dedi.

"Başlıktaki soru yanlış aslında. Benzeri bir soru, Cumhur İttifakı'nın yeni ortaklarına sorulabilir. Nitekim her biri, birkaç milletvekilliği isteyip ittifaka katıldılar. Oysa HDP, Millet İttifakının parçası değil, olmak gibi bir isteği de yok" diyen Demirtaş, "Zaten HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kurucu parçası ve kendi öz gücüyle de parlamentoya girecektir. Dolayısıyla HDP'nin kimseden bakanlık, milletvekilliği talebi yoktur. HDP, önümüzdeki dönemde parlamentonun ana muhalefet partisi olmaya adaydır" ifadesini kullandı.

Demirtaş yazısına şöyle devam etti:

"Bununla birlikte HDP'nin duymak ve emin olmak istediği şey, yeni dönemde demokratik değişimin ciddiyetle, içtenlikle ele alınıp alınmayacağıdır.

İfade özgürlüğünden örgütlenme ve gösteri hakkına, kadın eşitliğinden çevre haklarına, kültürel haklardan demokratik siyaset hakkına kadar temel haklara nasıl yaklaşılacak? Ekonomiden eğitime, adaletten sağlığa kadar temel politikalar ne olacak? Kürt sorunu TBMM'de, toplumda ve medyada özgürce konuşulup tartışılabilecek mi, barışçıl demokratik anlayışla Türkiye'nin birliği içinde çözüme nasıl bakılacak?

Geçmiş yılların adaletsizlikleri, suçları, yolsuzluklarıyla ilgili ne yapılacak? Toplumsal kutuplaşmanın bitmesi ve eşitsizlik sorunu nasıl ele alınacak?

Yani HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde ifadesini bulan politikalara yaklaşım nasıl olacak?

Gördüğünüz gibi HDP yönetimi kendisi için bir şey istemeyecek; kimseyi ayırmadan, 85 milyonun huzurunu, refahını, barışını sağlamak için hazır olduğunu belirtecek."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek? Sonraki Haber >>

Yusuf Kerim: Ömer amca vekilliği bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek?

Yusuf Kerim: Ömer amca vekilliği bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek?

Jon Pahl, Frankfurt’ta Hizmet Hareketi’ni anlattı

Jon Pahl, Frankfurt’ta Hizmet Hareketi’ni anlattı

Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok

Depremzede KHK'lıya ağaç kökü bile yok

Tarihi ifşa videosu: Erdoğan oylarınızı böyle çalacak

Tarihi ifşa videosu: Erdoğan oylarınızı böyle çalacak

Bakandan insanlığı utandıracak 'sel' yorumu!

Bakandan insanlığı utandıracak 'sel' yorumu!

Cenazelerini arayan Suriyeli sığınmacılara büyük ayıp

Cenazelerini arayan Suriyeli sığınmacılara büyük ayıp

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

İşte son yapılan anket

İşte son yapılan anket
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:50