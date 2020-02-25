Samanyolu Haber /Gündem / HDP Kongresi'ne soruşturma: Gözaltılar var /25 Şubat 2020 17:27

HDP Kongresi'ne soruşturma: Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4'üncü Olağan Kongresi ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 14 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir." denildi.

HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresi'nde Mithat Sancar ile Pervin Buldan eş başkan olarak seçilmişti.
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