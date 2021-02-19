Samanyolu Haber /Gündem / HDP’li 9 vekil hakkında ‘Kobani’ fezlekesi /19 Şubat 2021 17:05

HDP’li 9 vekil hakkında ‘Kobani’ fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başavcılığı, Kobani olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen 9 HDP'li milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın da arasında olduğu 108 sanık hakkında dava açmıştı. Başsavcılık, 27. dönem milletvekili olan dosyanın şüphelileri yönünden soruşturmayı ayrı yürütmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP’li milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli ve Pero Dundar hakkında fezleke hazırlandı. Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada şöyle denildi:

“06-07-08 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan ve Kobani olayları’ olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, sokağa çıkma çağrısı yaparak PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir kitle tarafından silahlı, EYP (El Yapımı Patlayıcı), molotoflu, havai fişekli, taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda, ölüm ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda açılan kamu davasına istinaden, Ankara 22nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 Esas sayılı dosya üzerinden yargılanan 108 sanıkla birlikte, şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen, halen Halkların Demokratik Partisi 27nci Dönem Milletvekilleri olan Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ile Pervin Buldan hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.”

108 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması 26 Nisan günü Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
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