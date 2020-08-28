Samanyolu Haber /Gündem / HDP’li Ayşe Minaz görevine iade edildi /28 Ağustos 2020 20:07

HDP’li Ayşe Minaz görevine iade edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla Temmuz ayında görevinden uzaklaştırılan Ayşe Minaz, görevine iade edildi.

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Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart seçimlerinde Tuşba Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Berki’ye KHK’lı olması gerekçesiyle mazbatasını vermedi. Bunun üzerine AK Partili Salih Akman belediye başkanı oldu. bu karar nedeniyle Eş başkan Ayşe Minaz da Duşba Belediye Meclis üyesi oldu. İçişleri Bakanlığı 2 Temmuz 2020’de ‘örgüt üyeliği suçlamasıyla Ayşe Minaz’ı görevden uzaklaştırdı. Ayşe Minaz,  İçişleri Bakanlığı’nın Van Valiliği’ne gönderdiğ iyazıyla görevine iade edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın yazısında “Tuşba Belediye Meclis Üyesi Ayşe Minaz hakkında “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan Van Cumhuriyet Savcılığında yürütülen soruşturma dosyası kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, bu nedenle adı geçenin göreve iade edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir” denildi.

Şubat ayında gözaltına alınan Ayşe Minaz’a Belediye Meclisi’nde AK Partili Salih Akman’ı eleştirdiği konuşması sorulmuştu. Konuşmasında, “Biz size asla ‘Başkan’ demeyeceğiz ve sizi tanımayacağız. Size ‘Salih Efendi’ diye hitap edeceğiz” diyen Minaz’a, emniyette, “O konuşmayı neden yaptın?”, “Salih Akman’ı kimin talimatıyla itibarsızlaştırdın ve küçük düşürdün?” şeklinde sorular sorulmuştu.
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