Samanyolu Haber /Gündem / HDP’li belediyenin Elazığ depremi yardımına Valilik engeli /26 Ocak 2020 20:06

HDP’li belediyenin Elazığ depremi yardımına Valilik engeli

HDP'li Ergani Belediyesi'nin Elazığ'daki depremzedeler için gönderdiği 2 kamyon yardım malzemesi, polis tarafından kent girişinde durdurulup, geri çevrildi.

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Elazığ Valiliği, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ergani Belediyesi'nin Elazığ'daki depremzedeler için gönderdiği 2 kamyon yardım malzemesi, polis tarafından kent girişinde durdurulup, geri çevrildi.
 
T24'te yer alan habere göre Ergani’den yola çıkan ve içinde gıda, çocuk bezi, kadın pedi, el feneri, ekmek, su gibi birçok malzemenin olduğu yardım kolileri, Elazığ Valisi’nin emriyle kente sokulmadı. Elazığ Valiliği’nin talimatı doğrultusunda kamyonları kente alamayacaklarını söyleyen polisler, AFAD ekiplerinin yardımları dışında yardım kabul edilemeyeceğini belirtti.
 
Belediyenin hazırladığı 2 kamyon yardım malzemesi Elazığ’dan Ergani’ye doğru polis eşliğinde geri gönderildi.
 
"AFAD'a teslim edelim dedik, kabul etmediler"
 
T24'ün ulaştığı Ergani Belediyesi Eşbaşkanı Meryem Yıldız konuya ilişkin olarak, "Depremzede halkımızla dayanışmak için 2 araçla yola çıktık fakat Elazığ girişinde polis bizi durdurup girişimize izin vermedi. Biz de getirdiğimiz yardım malzemelerini AFAD ya da Kızılay'a teslim edelim onlar ulaştırsın gerekli yerlere dedik. Ama yine de almamakta direttiler. Polis eşliğinde Ergani'ye dönmek zorunda kaldık" dedi.
 
HDP Genel Merkezi de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
 
Açıklamada şöyle denildi: "Partimizin topladığı battaniye, çadır ve kuru gıda kolileri İçişleri Bakanı’nın talimatıyla depremzedelere ulaştırılamamaktadır. Böyle zamanlarda küçük siyasi hesaplarla, iktidar oyunlarıyla yardımların ulaşmasını engellemenin hiç bir açıklaması olamaz."


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