Samanyolu Haber /Gündem / HDP’li vekil Semra Güzel tutuklandı /04 Eylül 2022 01:21

HDP’li vekil Semra Güzel tutuklandı

HDP’li vekil Semra Güzel hakkındaki Ankara başsavcılığınca açılan iki ayrı soruşturma doğrultusunda bugün tutuklandı.

HDP’li vekil Semra Güzel tutuklandı

Yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı

HDP’li Vekil Güzel hakkındaki Ankara başsavcılığınca açılan iki ayrı soruşturma doğrultusunda, 1 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili içişleri bakanı, Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek şunları öne sürdü: “Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HD PKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti’nin başarılı operasyonu ile yakalandı.”

Güzel'in tutuklanmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasında da ise şu bilgiler verildi; “Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı.”

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