HDP milletvekilleri darp edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 5 Haziran'da HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliklerinin düşürülmesini protesto etmek için "Darbeci AKP" sloganıyla Ankara'da Meclis'ten Güvenpark'a yürüyüş başlattı.





Meclis'te yapılan kısa basın açıklamasının ardından HDP'li vekiller yürüyüşe geçti.





Yürüyüş esnasında milletvekillerine polis tarafından kısa süreli müdahalede bulunuldu. HDP Milletvekili Rıdvan Turan'ın ceketi yırtıldı.





Milletvekilleri sivil iki kişinin provokatörlük yaparak saldırdığını söyledi. Bir süre daha yürüyen HDP'li vekillerin yürüyüşü engellendi.





HDP milletvekilleri "Darbe Var" yazan dövizlerle yürüyerek AKP'yi protesto etti.





"SARAY'IN TALİMATI İLE MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLDÜ"





Grup adına açıklama yapan HDP Grup Başkanvekilleri Saruhan Oluç "Bunlar darbecidir, darbeyi apoletlilerin dışında kravatlılar da yapar." dedi.





HDP'nin demokratik siyaset alanından tasfiye edilmek istendiğini belirten Oluç şöyle konuştu: "Bugünkü iktidar siyasete hukuka darbe yapmaktadır. Yeni bir süreç değil... CHP ve HDP'li 3 milletvekilinin Anayasa Mahkemesi süreci tamamlanmamış olmasına rağmen Saray'dan verilen emir gereği milletvekilleri düşürülmüştür."





Oluç, "Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yargı tahakküm altına alınmıştır. Yargıya baskı yaparak aldıkları kararla siyasi rakiplerine karşı mücadele eden bir iktidar var." dedi.





"MUHALİF HERKES DÜŞMANLAŞTIRILIYOR"





"Bu iktidarın tek derdi kendi koltuğu ve yandaşları korumaktır." diyen Oluç, "Ülkenin bütün kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekiyor. Bu iktidar Türkiye'nin içinde ve dışında da herkese savaş açmıştır. Bu iktidara muhalif olan herkes düşmanlaştırılıyor. Parti ile devleti bütünleştirdikleri için iktidara muhalif olan herkesi devlet düşmanı ilan etme cüreti gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.





Oluç şöyle devam etti: "Bu iktidar azınlığa düşmesine rağmen herkese zulüm yapıyor, kendisine muhalifleri cezaevine gönderiyor. HDP olarak bütün örgütlerimizle, parti yöneticilerimizle, milletvekillerimiz ve cezaevindeki bütün seçilmişlerimizle dimdik ayakta duracağız. Ama asla bu iktidarın zulmü karşısında diz çökmeyeceğiz geri adım atmayacağız." diye konuştu.





ORTA VE DEMOKRATİK CUMHURİYET





Oluç şunları dile getirdi: "Kürt, Türk, Ermeni, Alevi, Sunni, Laz, Çerkes... Herkese söz veriyoruz ki Türkiye'ye demokrasi, özgürlük ve barışı getireceğiz. Ortak vatan demokratik cumhuriyet anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz."