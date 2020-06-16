HDP: 'Mücadelemizi mutlaka kazanacağız'

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) dün startını verdiği ve Edirne’den Ankara’ya başlattığı “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” 2’nci gününde devam etti.







Demokrasi yürüyüşünün bugünkü adresi ise Esenyurt Meydanı oldu. Sabahın erken saatlerinde meydanı bariyerlerle çevrilen polisler meydana geliş gidişleri olabildiğince sınırlandırdı. Yürüyüşten iki saat önce de HDP Esenyurt İlçe Örgütü binasını ablukaya alan polis, bina çevresine TOMA ve gözaltı araçları yerleştirerek sokağı araç girişine kapattı. Bunun üzerine HDP Esenyurt İlçe binasında olan vekiller dışarı çıkarak ara sokaklarda yürüyüş gerçekleştirdi.





Sokaklarda HDP'nin yürüyüşü gören yurttaşlar "Her biji Azadi" sloganlarıyla destek verdi. HDP Esenyurt İlçe Örgütü binasına da "Hep birlikte demokrasi için, hep birlikte mecliste darbeye hayır demek için, hep birlikte demokratik anayasa için, hep birlikte Kürt sorununun demokratik çözümü için, hep birlikte kayyıma hayır demek için, hep birlikte kadın özgürlüğü için, hep birlikte gençlere özgür bir gelecek için, hep birlikte ekolojik bir yaşam için, hep birlikte savaşa hayır demek için" pankartı asıldı.





Bazı milletvekilleri ise Esenyurt Kaymakamlığı önünden kitle ile bir araya gelerek meydana doğru yürüdü. İki grup Doğan Araslı Bulvarı önünde bir araya geldi. Kitle burada sık sık, "HDP umuttur umut dimdik ayakta", "Biji berxwedana HDP", "HDP halktır halk burada", Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Burada HDP kitlesinin önüne geçen polis daha fazla kitlenin yürümesine izin vermedi. Vekillerin polislerle yaptığı görüşme sonrası kitle daha geniş bir yere geçerek açıklama yaptı.





Bugünkü yürüyüşe Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü İdil Uğurlu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekilleri Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Dersim Dağ, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Züleyha Gülüm, Musa Piroğlu, HDP il ve ilçe örgütü yöneticileri ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi eşlik etti.





Burada konuşan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yürüyüş yapmalarının bir anlamı olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:





"Biliyoruz ki hep beraber Türkiye’de bugün demokrasi işlemiyor. Demokratik kurallar, özgürlükler işlemiyor. Tam tersine sorunlu da olsa kağıt üzerinde var olan Anayasa’yı bile çiğneyen adımlar vardı, arkasına bu iktidar tarafından yerine getiriliyor. Gerisine Anayasa’ya aykırı bir şekilde kayyım atadılar. Ama bu saldırıların, bu hukuksuzlukların, bu Anayasa ve yasa çiğnemenin HDP'ye dönük olduğunu düşünmüyoruz. Bütün toplumsal ve siyasal muhalefete, ister parlamento içinde olsun ister parlamento dışında olsun bütün toplumsal muhalefete yönelik saldırılar olarak değerlendiriyoruz bunları.





Ve o nedenlerle 1 Haziran’da Eş Genel Başkanlarımız aracılığıyla 9 maddelik tutum belgesi açıkladık; o tutum belgemizde mücadele zeminimizi, demokrasi, adalet ve hukuk açısından mücadele zeminimizi tanımladık. Ve dedik ki bütün toplumsal ve siyasal muhalefete eğer oluşturmazsak bu saldırılar bugün HDP’ye olur yarın diğer toplumsal muhalefete olur, ki oluyor da. Hep birlikte bunu görüyoruz. İşte bu tutum belgesinin demokratik siyaset açısından, toplumsal ve siyasal muhalefet açısından çok temel bir asgari zemin oluşturduğunu düşünüyoruz. Mutlaka kazanacağız."