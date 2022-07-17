Samanyolu Haber /Politika / HDP MYK’sında yer alan isimler belirledi /17 Temmuz 2022 21:42

HDP MYK’sında yer alan isimler belirledi

Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin seçiminin tamamlandığı aktarıldı.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre HDP, 3 Temmuz’daki Ankara kongresinde seçilen parti meclisinin ilk toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini seçti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın başkanlığındaki toplantı partinin Ankara Balgat’taki ek binasında düzenlendi. Partinin eş genel başkanı Pervin Buldan babasının vefatı nedeniyle toplantıya katılamadı.

MYK’da yeni yer alan yeni isimler şöyle: Cihan Aydın, Dersim Dağ, Elif Bulut, Emirali Türkmen, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hatice Akdağ, Hişyar Özsoy, İdil Uğurlu, Mehmet Rüştü Tiryaki, Murat Çepni, Ömer Öcalan, Pero Dündar, Rıdvan Turan, Serhat Eren, Turgut Öker.

Naci Sönmez, Samet Mengüç, Feleknas Uca, Ebru Günay, Özlem Gündüz, Doğan Erbaş, Sultan Özcan, Şaziye Köse, Tayip Temel, Tülay Hatimoğulları, Turkut Çatar, Musa Piroğlu, Mahfuz Güleryüz ve Tuncer Bakırhan ise yeniden seçildi.
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