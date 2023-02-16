HDP’nin Kriz Koordinasyon Merkezi’ne de ‘kayyım’ atandı; Yardımlar AFAD’a aktarılacak

HDP’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Pazarcık 10 gündür dayanışma ile ayakta duruyor. Dondurucu soğukta, zor koşullarda yardıma koşan insanlar kimi rahatsız eder? Elbette iktidarı! Pazarcık Hasankoca Köyü’nde kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi’ne kayyım atanarak dayanışma malzemelerine el konulmak isteniyor!” dendi.







Kriz Koordinasyon Merkezi yetkilileri de yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün Pazarcık Kaymakamı geldi ve buraya kayyım atadığını söyledi. Yani 10 gündür hiçbir yerde olmayan kaymakam ve askerleri bugün buraya gelerek, dediler ki, siz artık dayanışma göstermeyeceksiniz. Bu ülkede en zor zamanda birbirine kavuşması yasak. Bu ülkede tek bir şey serbest; ölmek. Çok kolay ölebilirsiniz. Özgürsünüz. Devlet bu konuda sizi güvence veriyor. Ama yaşayamazsınız. Yaşamak kayyum konusudur. Bugün burada kayyum size ölümün fetvasını vermiştir. Öldüremediklerimizi depremde burada soğuktan, açlıktan öldüreceğiz, diyor.” ifadelerini kullandı.





HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:





Pazarcık’ın kayyımı, Kaymakamı, mülki amirlerle birlikte bu binayı basarak, yardımların toplandığı depoyu basarak orada çalışma yürüten arkadaşlarımıza ‘burayı bize teslim edeceksiniz malzemeleri bizler dağıtacağız yoksa hepinizi gözaltına alacağız’ diye tehdit ettiler.

Depremin başından beri özellikle ilk günlerde ortada olmayanlar, hiç bir şekilde halkımıza yardım götürmeyenler, şimdi yapılan çalışmaları yapılan yardımları engellemek ama aynı zamanda HDP’nin yardım kampanyasını durdurmak için girişim başlattılar. İktidara seslenmek istiyorum.

Bu bir akıl tutulmasıdır, insanlar açlıktan, soğuktan, depremden, büyük bir felaket yaşarken bu yapılan yardımları engellemek hiç kimsenin haddine değildir, hiç kimsenin hakkı da yoktur.





Biz ne pahasına olursa olsun bizlere ulaştırılan bütün yardımları, malzemeleri halkımıza ulaştırmak için büyük bir mücadele vereceğiz. Bu yapılan baskının engellemenin buraya kayyım atamanın hiç bir şekilde izahı yoktur.





Bütün kamuoyuna buradan seslenmek istiyorum. Bundan sonra bu tür girişimlerin devam edeceği kaygısı taşıyoruz. Yapılan bütün yardımların engelleneceği kaygısını yaşıyoruz. İktidar ilk gün kamuoyuna verdiği algı ile yeni bir süreç başlatmak istiyor.





Bunu da bizim yaptığımız çalışmalar üzerinden kendisine mal eden bir yerden HDP’nin, STK’nın, başka partilerin yaptığı yardımları engelleyerek sanki bu yardımları kendisi yapıyormuş gibi yapmasına asla izin vermeyeceğiz.