Samanyolu Haber /Gündem / HDP’nin savunması Yargıtay’da /11 Kasım 2021 16:19

HDP’nin savunması Yargıtay’da

Anayasa Mahkemesi, HDP kapatma davası savunmasını Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay'ın savunmayı inceleyip, 1 ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor. Kapatma davasında, aralarında mevcut milletvekillerinin de olduğu 451 partiliye siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

SHABER3.COM

HDP, açılan kapatma davası kapsamında 5 Kasım’da AYM’ye savunma verdi. AYM, kapatma davası savunmasını bugün Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in savunmayı inceleyip, 1 ay içinde esas hakkındaki mütalaasını vermesi bekleniyor.

AYM, KAPATMA İSTEMİNİ ESSATAN GÖRÜŞECEK 

Bu sürecin ardından AYM raportörünün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor, mahkeme üyelerine dağıtılacak. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Kapatma davasını, 15 kişiden oluşan AYM heyeti 3’te 2 oy çoğunluğuyla karara bağlayacak.

451 PARTİLİYE SİYASİ YASAK İSTENİYOR 

Yargıtay Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, partinin temelli kapatılması, mal varlıklarına el konulması ve aralarında mevcut milletvekillerinin de olduğu 451 partiliye siyasi yasak getirilmesi isteniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP’nin savunması Yargıtay’da Sonraki Haber >>

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisine önemli çağrı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:57:44