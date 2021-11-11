HDP’nin savunması Yargıtay’da

HDP, açılan kapatma davası kapsamında 5 Kasım’da AYM’ye savunma verdi. AYM, kapatma davası savunmasını bugün Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in savunmayı inceleyip, 1 ay içinde esas hakkındaki mütalaasını vermesi bekleniyor.







AYM, KAPATMA İSTEMİNİ ESSATAN GÖRÜŞECEK





Bu sürecin ardından AYM raportörünün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor, mahkeme üyelerine dağıtılacak. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Kapatma davasını, 15 kişiden oluşan AYM heyeti 3’te 2 oy çoğunluğuyla karara bağlayacak.





451 PARTİLİYE SİYASİ YASAK İSTENİYOR







Yargıtay Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, partinin temelli kapatılması, mal varlıklarına el konulması ve aralarında mevcut milletvekillerinin de olduğu 451 partiliye siyasi yasak getirilmesi isteniyor.