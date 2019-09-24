HDP önündeki annenin çocuğu öldü

Çocuklarının dağa gönderildiğini iddia eden ve bu durumdan HDP’yi sorumlu tutan kimi ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki bekleyişi sürüyor. Bugün de yine HDP binası önünde oturan 20 civarında aileyi AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, eşi, yeğeni ve kardeşi ile Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği, Karadeniz Vakfı Kadın Konseyi üyeleri, Konya Sivil Tolum Örgütü Başkanı Muhsin Görgülügil ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret etti.







HDP’nin önündeki oturma eylemine 18 Eylül günü katılan ve Muş’ta 2014 yılında PKK’ye katılan Musa Gürtürk’ün annesi İkram Gürtürk’e, polislerce çocuğunun bir operasyonda yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Gürtürk’ün 10 Eylül’de Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki Görese Dağı’na yönelik hava harekatında yaşamını yitirdiğinin belirtilmesi üzerine İkram Gürtürk, buradaki eylemini sonlandırdı.





TAZİYE EVİ VERİLMEDİ İDDİASI





Cenazelerini teslim alan Gürtürk ailesi, HPG’li Güktürk’ün cenazesini dün gece Muş’un Toprakkale Mahallesi’nde defnetti. Cenazeye sadece yakın akrabalarının katılmasına izin verilirken, aileye taziye evinin verilmediği için taziyenin de evde kurulduğu öne sürüldü.