Samanyolu Haber /Gündem / HDP partiler arası görüşmelere start verdi: Seçim burnumuzun dibinde /21 Aralık 2021 19:29

HDP partiler arası görüşmelere start verdi: Seçim burnumuzun dibinde

"Seçim burnumuzun dibinde olacak kadar yakındır" diyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve CHP'ye Eş Genel Başkanlar düzeyinde ziyaretlerde bulunacaklarını açıkladı.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Önümüzde bir seçim var, tarihini kestiremiyoruz ama artık burnumuzun dibinde olacak kadar yakındır” dedi. Sancar, kendilerinin talebiyle Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve CHP’yi Eş Genel Başkanlar düzeyinde ziyaret edeceklerini açıkladı.

“Bugün bir oyun yapar, iki gün nefes alır bunun bedeli yıllarca bu halk tarafından ödenir. O nedenle kaybedecek zamanımız yoktur” diyen Sancar, “Birleşmek, birlikte yürümek ve bu ülkeyi 2022’de adalete, büyük barışa, demokrasiye taşımak için derhal harekete geçmeliyiz” ifadesini kullandı.

‘SEÇİM ARTIK BURNUMUZUN DİBİNDE’ 

Seçimin yakın olduğunu kaydeden Sancar, “Önümüzde bir seçim var, tarihini kestiremiyoruz ama artık burnumuzun dibinde olacak kadar yakındır. Bunu böyle düşünmek zorundayız. Yarından itibaren dört partiyle eş genel başkanlar düzeyinde görüşme turumuz olacak. Ortak mücadele için, kendilerine de çok temel noktalarda önerilerimizi sunacağız” dedi.

‘HERKES BİLİYOR KAPTANIN YALAN SÖYLEDİĞİNİ’

Mithat Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarın Saadet Partisi’ni ziyaret ediyoruz Pervin Buldan Eş Genel Başkanımla birlikte. Önümüzdeki hafta DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi başkanlarıyla bir araya geleceğiz. Davet bizden geliyor, amacımız her alanda çok temel ilkeler etrafında bir birliktelik sağlamaktır. Bizim zaman kaybetme lüksümüz yok. Aslında herkes biliyor geminin su aldığını. Bu şiiri hatırladınız değil mi çok tekrar ettik. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Şimdi hiç kimse bu yalan döngüsünü görmezden gelme hakkına sahip değildir. Zarlar hileli değilmiş gibi iktidarın kurduğu oyun sahasında kalma hakkına sahip değildir. Zarlar hilelidir, kaptan yalan söylüyor ve bu gemi su alıyor. Bizler şimdi ortak mücadele ile bu gemiyi barış, adalet, demokrasi limanına götürmeliyiz. Önce şu hileli zarları atıp çöpe gömmeliyiz.”

‘HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”

“Yalanın hakimiyetini kurmak isteyenlere hakikatin sesiyle cevap vermek zorundayız. Bunu başaracağız, buna inancım tamdır. Bu inançla yeni yılı kutluyorum. Bu inançla bütün halklarımıza, gençlerimize, emekçilerimize, kadınlara açlık çeken, yoksullukla boğuşan, geleceği çalınan bütün topluma sesleniyorum; gelin birlikte yürüyelim. Umut mücadeleden doğar, dayanışma umudu besler. Eğer oturursanız ve yerinizde karamsar hikayeler örmeye devam ederseniz gideceğiniz yol kapkaranlık bir umutsuzluktur. Buna kimsenin hakkı yoktur. Bu ülke hepimizindir. Hep birlikte kazanacağız. 2022 yılı birlikte kazanacağımız yıl olacaktır.”
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