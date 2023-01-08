HDP, seçime kendi cumhurbaşkanı adayı ile girecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars’ta yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.

Partisinin il kongresinde konuşan Buldan, "HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek“ dedi.

Buldan en yakın zamanda adayı açıklayacaklarını da söyledi.

Pervin Buldan, Cumhur İttifakı ile ya da Millet İttifakı ile ortaklıkları olmadığını ancak ilkesel yaklaşımları olduğunu ve bunun müzakere edilebileceğini söyledi.

Buldan, “HDP’nin şu anki kararın kendi adayı ile seçime gitmektir” dedi:





"Hiç kimse HDP’yi a ya da b partisine bağlamasın. HDP, Türkiye’de bir iradedir, büyük bir güçtür. Ve seçimlerde büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir."





Buldan, AKP’ye oy veren Kürt halkına seslendi ve “partimizin her türlü hakkı elinden alınmaya çalıştığı süreçte halen AKP’ye oy veriyorlarsa şapkalarını önlerine çıkarıp bir kez daha düşünmeliler” dedi.





Buldan, kayyum atamalarını ve cezaevindeki siyasetçileri de hatırlattı.





Hazine yardımına geçici bloke kararı

AYM'nin hazine yardımına geçici bloke kararı için de konuşan Buldan, karar için "AKP-MHP’nin seçim çalışması olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.





Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yapılacak Hazine yardımına geçici olarak bloke konulması kararı vermişti.





HDP’ye savunması için 1 aylık süre veren mahkeme, buna göre kesin karar verecek.





Geçici bloke kararı nedeniyle HDP, 10 Ocak’ta siyasi partilere yapılacak Hazine yardımından payına düşen yaklaşık 180 milyon lirayı alamayacak.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP’ye yapılan devlet yardımının “parti dışında, terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı” iddiasıyla Hazine yardımına bloke konulmasını talep etmişti.





Kars'ta konuşan Buldan, "Bu kararın Saray’ın talimatıyla alındığını da biliyoruz. Onlar Hazine yardımımızı bloke edebilirler ama halkın iradesini bloke edecek olan hiçbir güç yoktur. " dedi.





Öte yandan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumuna yönelik yaptığı değerlendirmede "Bizle mücadele edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz" ifadelerini kullandı.