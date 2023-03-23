HDP seçmeninin ne kadarı Kılıçdaroğlu'na oy verir, araştırmalar ne diyor?

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) en büyük üçüncü partisi HDP'nin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'na çevrilmişti.
İttifak, dün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın okuduğu tutum belgesiyle cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini duyurdu.
Gelişme, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dolaylı destek olarak yorumlandı.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda. Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu.
Peki bu tutum seçimlere nasıl yansır? Kürt seçmen ana muhalefet partisi liderine oy verir mi?
T24 yazarı Murat Sabuncu, Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu'nun verdiği bilgileri okurlarıyla paylaştı:
"Araştırmalar HDP seçmeninin 3’te 2’sinin Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini gösteriyor. Yine araştırmalarda ‘oy vermek için HDP’nin tutumunu beklerim’ diye bir şık var. 3’te 1’i de burayı işaretliyor.
Kitlenin tamamının harekete geçmesi için HDP’nin Kılıçdaroğlu’nun doğrudan desteklenmesi çağrısı yapması ya da Kılıçdaroğlu’nun söylemleriyle bu kitlenin çağrıya gerek duymadan oy verebileceği bir dili tutturması gerekiyor.
Önümüzdeki 50 gün seçmeni kıracak bir söylem-performans olmazsa ben HDP’ye oy vermiş seçmenin yüzde 90 oranında sandığa giderek Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini düşünüyorum."