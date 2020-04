HDP sözcüsü: AKP, Kürtleri katlederek çöküşü erteleyemeyecek

HDP'li Günay, gündemdeki konulara ilişkin partisinin Diyarbakır İl Örgütü'nde basın toplantısı düzenledi. Covid-19 salgınından kaynaklı sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Günay, AKP ve iktidar ortağının kesinlikle koronavirüsle bir mücadele stratejisi olmadığını söyledi.







"Halkları bu salgına karşı korumak gibi bir dertleri olmadığını en son sokağa çıkma yasağının yaşandığı gece ve sonrasındaki olaylarla bir kez daha ortaya çıktı" diyen Günay, devam etti:





"O gece yaşananlar AKP iktidarının bir anlık ve gelişigüzel karar vermesinin bir sonucuydu. Bu politikasızlığın önümüzdeki günlerde büyük can kayıplarına neden olacağı açık ve bu ihtimal yüksek. Çünkü insanlar bir anda sokaklara çıktı. Bu politikasızlığın sonucu olarak da şu an itibariyle Türkiye’de birçok insan yüksek risk altında, enfekte olmuş halde. Zaten açıklanan rakamlar ortada her geçen gün vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor.





Salgının diğer önemli bir sonucu da toplumun yaşadığı ekonomik sorunlardır. AKP iktidarı ilk 10 yılı işçinin emekçinin lokmasından kısarak oluşturduğu bütün kurumları, neo liberal politikalarla özelleştirerek geçti. Son 10 yılında da yandaşlarını zengin eden yap işlet devret garabetiyle, doğmayan çocuklarımızı da borçlandırarak gelecek yılları da yedirip tüketti. Ülkeyi gırtlağına kadar borca sokarak milyonlarca insanımızı işsizlik, yoksulluk ve yoksunlukla yüz yüze bıraktı. AKP iktidarının bu zor zamanlarda bile Hazine’den halka vereceği bir kuruş bırakmadı. Bunu herkes görüyor. İktidar sözcülerinin söylediği söz var. ‘Genel yasağın ekonomik maliyeti büyük olur’ diyorlar. Aslında tam bir itiraf.





İktidar için savaşa, ölüme ve sınır ötesine asker göndermek halkın sağlığından önce geliyor. Aslında yapılması gereken, esas olan savaş sanayine, sınır ötesine asker göndermeye, savunma sanayine değil halkın sağlığına bütçe ayırmak. İktidar şimdiye kadar açıkladığı paketlerde halkın gerçek durumuyla uzaktan yakından ilgili değildi. Gerçeklikten yoksundu. Algı oluşturmaya çalışan, durumu kurtarmaya çalışan paketlerdi bunlar. Bu nedenle doğru dürüst bir karantina uygulamasına gitmekten bile aciz bir hükümet pratiği var. "





Fox TV'ye verilen cezayı kınadıklarını dile getiren Günay, "Daha birkaç gün önce Fox TV'den gazeteci Fatih Portakal’ın yayınladığı haber nedeniyle televizyona ceza verildi. Bu cezaları kesinlikle kınıyoruz. Ve iktidarın bu saldırılarla gerçekleri gizleyemeyeceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Halkımızın gerçekleri öğrenme hakkı vardır ve bizler bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.