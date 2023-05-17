Samanyolu Haber /Gündem / HDP ve Yeşil Sol Parti'den '28 Mayıs' kararı /17 Mayıs 2023 11:03

HDP ve Yeşil Sol Parti'den '28 Mayıs' kararı

Seçim sonrası ilk MYK toplantısını gerçekleştiren Yeşil Sol Parti ve HDP, 28 Mayıs seçimine giden süreçte önceliğin Cumhurbaşkanı Seçimi olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

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Yeşil Sol Parti ve HDP seçim sonrası ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimin ikinci turunda destek verme kararı çıktı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, kararın gerekçelerini bugün yayımlanacak sonuç bildirgesinde değerlendiren Yeşil Sol Parti ve HDP yönetimi, 28 Mayıs seçimine giden süreçte önceliğin Cumhurbaşkanı Seçimi olduğu konusunda fikir birliğine vardı.

Yeşil Sol Parti’nin ikinci tura giden süreçteki tavrının birinci turdan farklı olmayacağı kaydedilirken sadece yöntemsel olarak bir farklılaşma olacağı ve kalabalık mitinglerden ziyade hedef odaklı toplantı ve buluşmalar organize edileceği ifade edildi.
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