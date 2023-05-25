Yeşil Sol ve HDP'den ikinci tur kararı: Sandığa eksiksiz gideceğiz

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı protokol ardından ‘durum değerlendirmesi’ kararı alan HDP ve Yeşil Sol Parti, ikinci tura ilişkin tutumlarını açıklıyor.





HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın bugün (25 Mayıs Perşembe) saat HDP Genel Merkezi’nde açıklama yapıyor.





Buldan, "Dün Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan protokolü de bu minvalde değerlendirdik ve eleştirilerimizi de kamuoyuyla paylaştık. Mücadelemizin ve Üçüncü Yol politikamızın temel hedefi, devletin ve toplumun imkanlarına bir avuç rantçının çökmesini engellemek ve sistemi yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini, toplumsal adaleti, demokrasiyi önceleyen bir evrensel standarda kavuşturmaktır. Bizi tavizsiz ve baş eğmez kıldıran tek şey ezilen, mazlum halklarımızın bu talebi ve ihtiyacıdır" dedi.