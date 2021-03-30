"HDP, YOLUNA DEVAM EDECEK"

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatma davası gündemli toplanan Parti Meclisi (PM), iki günlük toplantıların ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, 21 Mart Newroz bayramında halkın kapatmaya karşı tavrını ortaya koyduğu belirtilerek mücadele etme kararı aldı.







"‘HALK PARTİSİNE VE SİYASİ İRADESİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR"







Açıklamada, “Kapatma davasının açılmasının ardından gerçekleşen 21 Mart Newroz kutlamalarında, halk partisine ve siyasi iradesine çok güçlü ve kararlı bir şekilde sahip çıkmıştır. Bugün ve gelecek açısından hepimize umut veren, Newroz alanlarına bütün enerjilerini, heyecanlarını ve yüksek morallerini alarak gelen ve özgürlük taleplerini en yüksek şekilde dile getiren gençlerin ve kadınların büyük katılımı olmuştur” ifadeleri kullanıldı.





"BASİT BİR KAPATMA DAVASI DEĞİL, KAPSAMLI BİR TASFİYE OPERASYONU"





Kapatma davasının kapsamlı bir tasfiye operasyonunun parçası olduğu ve geçmişteki kapatma davalarından farklı olduğu kaydedilen açıklamada, “Partimize karşı açılan kapatma davası, mirasçısı olduğumuz partilere geçmişte açılan davalardan farklı özelikler taşımaktadır. Bu ağır saldırı, her şeyden önce Kürt siyasi hareketini demokratik siyasetten tasfiye etme planının bir parçasıdır. Kapatma davası ile bir yandan geleneksel Kürt inkarının devamını sağlamanın, diğer yandan ise Saray rejiminin ve faşizmin kurumsallaşmasının son adımları atılmaktadır. Kapatma davası, bu iktidarın Kürt düşmanlığının ve kayyım siyasetinin devamıdır. Bu bir hukuk davası değil siyasi bir davadır” denildi.





"EŞİTLİK VE ADALET İSTEYEN HERKESE SALDIRIDIR"





HDP’ye kapatma davası açılarak birçok alandaki ortak mücadelenin sekteye uğratılmak istendiği kaydedilerek, “Kapatma davası aynı zamanda HDP’de somutlaşan Kürt siyasi hareketi ile Türkiye emek, barış ve demokrasi güçlerinin oluşturduğu, Kürt meselesi başta olmak üzere ülkenin demokrasi, emek, ekoloji ve inanç özgürlüğü alanlarındaki ortak mücadelesine yöneltilen ağır bir saldırıdır. Bu dava, eşitlik ve adalet isteyen herkese yönelik ağır bir saldırıdır. Ortak vatan demokratik cumhuriyet hedefine, ortak yaşam anlayışına yönelik ağır bir saldırıdır” yorumu yapıldı.





"TASFİYE OPERASYONUNU HEP BİRLİKTE TASFİYE EDECEĞİZ"





HDP Parti Meclisi’nin sonuç bildirgesinde şu ifadeler kullanıldı: “Bütün yönleriyle ağır bir siyasi ve ekonomik çıkmazda olan AKP-MHP iktidarının, yargı üzerinde ağır bir tahakküm kurarak açtırdığı kapatma davasıyla hazırladığı siyasal mühendislik ve tüm demokratik kazanımları yok etme seçim planları tutmayacaktır. Partimiz, tarihsel direniş ve mücadele geleneğinden aldığı güçle ve milyonlarca insandan aldığı destekle, yoluna kararlılıkla devam edecek, bu kirli oyunu bozacak ve onurlu mücadele mirasını geleceğe aktaracaktır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, tarihi yapan ve yazan halklardır; onların eşitlik, özgürlük ve adalet için yürüttükleri mücadeledir.”







"HDP, YOLUNA DEVAM EDECEK"





“HDP, yoluna kararlılıkla devam edecektir. HDP, binalardan ve şahıslardan ibaret değildir. HDP, bugüne kadar büyük bedeller ödeyerek gelmiş, bu topraklarda mayası tutmuş demokrasi ve özgürlük fikriyatı ve mücadelesidir. HDP, Türkiye’nin aydınlık geleceği, karanlığa tutulmuş bir fenerdir.





HDP, Türkiye’nin barış umududur. HDP, toplumsal vicdanın sesi ve sözüdür. HDP’yi kapatma hamlesi, halklarımızın ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi ile boşa çıkarılacaktır. HDP, halkların, inançların, gençlerin, kadınların, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, esnafın, çiftçilerin ve tüm ezilenlerin ortak mücadele mekanı ve imkanı olarak daha da büyüyecek, Türkiye’nin gelecek umudu olmaya devam edecektir.”





"ÇAĞRIMIZ MİLYONLARA, TÜRKİYE HALKLARINA"





“Parti Meclisimiz, kapatma davası karşısında, partimizin kilit rolünü ve iradesini koruyup büyütecek, bütün hukuki ve siyasi meşru mücadele seçeneklerini uygulamak üzere Eş Genel Başkanlarımızı ve Merkez Yürütme Kurulumuzu yetkilendirmiştir. Partimiz iktidarın kapatma saldırısına, başta Parti Meclisimiz olmak üzere, Meclis Grubumuz, il ve ilçe örgütlerimiz, Kadın ve Gençlik Meclislerimizle, fedakar, cesur ve kararlı halkımızla birlikte demokratik direniş ve seferberlik ruhu ile cevap verecektir. HDP halktır, HDP haklıdır ve haklılığından aldığı güç ve kararlılıkla kazanacaktır.”





"HDP’Yİ YAŞATACAĞIZ"







“Partimize açılan kapatma davası saldırısı sadece HDP’ye değil, HDP şahsında Türkiye’nin tüm demokratik toplumsal ve siyasal muhalefetine ve kazanımlarınadır. Geniş muhalif kesimlerin mücadele umudunu bitirme, toplumsal ve siyasal muhalefeti etkisiz hale getirme hedefi açıkça ortadadır. Bu nedenle tüm demokrasi güçlerini ve demokratik muhalefeti, inanç kesimlerini, Alevi toplumunu ve mütedeyyin halklarımızı bu operasyona karşı açık ve net tavır almaya davet ediyoruz.





"ULUSLARARASI KAMUOYUNA DA ÇAĞRIDIR"





Bu davetimiz barıştan, adaletten, eşitlik ve özgürlükten yana derdi olan herkesedir. Bu çağrı aynı zamanda uluslararası demokratik kamuoyunadır. HDP yoluna devam edecektir. HDP’yi savunacağız ve yaşatacağız. Bu fikriyatı ve bu fikriyatı yeşerten bütün kaynakların bize verdiği bu değerli emaneti en iyi şekilde koruyacağız. Bizden sonrakilere de en güçlü şekilde teslim edeceğiz.”