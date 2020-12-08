Böcekleri kim, nasıl yerleştirdi?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, dinleme cihazlarının il binalarına yapılan baskınlarda, polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) çalışanları tarafından yerleştirilmiş olabileceğini iddia etti.





Dinleme cihazları, HDP’nin yaptığı bir toplantıda aldığı eylem kararının, gününün değiştirilmesine rağmen polislerin bina önünde beklemesi sonucu ortaya çıktı. Bunun üzerine il yöneticileri, binada ayrıntılı bir arama yaptı ve çok sayıda dinleme cihazı bulundu.





DİNLEME CİHAZLARI PRİZ VE LAMBALARA YERLEŞTİRİLMİŞ





Skandalın ortaya çıkmasının akabinde bugün gazetecilerin karşısına geçen HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç "suç aletleri" diye tanımladığı dinleme cihazlarını da ifşa etti.





Oluç böcekerin eş başkanların, kadın ve gençlik çalışma odaları ile toplantı odalarında bulunduğunu, esas olarak da priz ve lambalara yerleştirildiğini söyledi.





HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç (ortada) "suç aletleri" diye tanımladığı dinleme cihazlarını ifşa etti. HDP savcılığa suç duyurusunda bulunacak.







Daha önce de Van ve Diyarbakır il binalarında bu tür dinleme cihazlarının bulunduğuna işaret eden Oluç, “İl binalarımıza hukuksuz bir şekilde baskınlar yapılıyor. Emniyet güçleri yanlarında il yöneticilerimizin veya muhtarın ya da avukatların bulunmadığı bir şekilde il binalarımıza girip uzun saatler arama yapıyor. O arama sırasında bu suç aletlerini yerleştiriyorlar. Sadece İstanbul binasında değil. Bunlar dinleme cihazı, ancak başka şeyler de yerleştiriliyor. Diyarbakır il binamıza başka şeylerin yerleştiğini de gördük, hukuki işlemleri başlattık.” dedi.







İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU





Böcek yerleştirme çalışmasının oldukça profesyonel olduğuna işaret eden Oluç, “Bunları kim yerleştiriyor olabilir? Türkiye’de bu kadar profesyonel çalışma yapacak iki kurum var: Biri İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı olan Emniyet ve bir diğeri de MİT’tir. Bu iki istihbarat ve bakanlık dışında profesyonel çalışmayı yapacak başka kurum yoktur. Biz de zaten önümüzdeki günlerde yapacağımız suç duyurusunu esas olarak bu kurumlara yapacağız.” diye konuştu.





"HUKUK VE EKONOMİDE REFORM YAPAMAZSINIZ"





Türkiye’de hukuk ve hukukun üstünlüğünün kalmadığını vurgulayan Oluç, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın “Ekonomide ve hukukta güven veren adımlar atacağız.” açıklamasına atıfta bulunarak, şöyle devam etti: “Sayın Elvan, siz hukukta ve ekonomide güven veren adımları bu hukuksuz işler sürdüğü müddetçe atamazsınız. Siz hukukta ve ekonomide reform yapamazsınız.”