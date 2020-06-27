Samanyolu Haber /Gündem / HDP'de Korona alarmı /27 Haziran 2020 17:23

HDP'de Korona alarmı

Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) Koronavirüs alarmı verildi.

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi (HDP) üç milletvekilinde Koronavirüs tespit edildiğini, kontrol altında tutulan milletvekillerinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Meclis'te yapılan testlerle bir HDP'li milletvekilinin sonucu pozitif çıkmıştı. 

Bugün HDP grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç toplamda 3 HDP milletvekilinde Koronavirüs tespit edildiği kaydedildi. 

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

HDP'den yapılan açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir." denildi. 
HDP'den 'Adalet ve özgürlük yürüyüşü' kararı

HDP'nin Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya başlattığı "Darba Var" yürüyüşünde grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş (en önde soldan 3'üncü ve Saruhan Oluç (soldan 4'üncü) yan yana yürümüştü.

Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) HDP'nin kullandığı katta bir çay ocağı çalışanına Koronavirüs teşhisi konulmuştu. 
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