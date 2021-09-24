HDP'den 6 partiye mesaj ve açık çek

Parlamenter sisteme ilişkin ilkelerin de yer alacağı kaydedilen 27 Eylül’de açıklanacak tutum belgesine işaret eden parti kaynakları, “bu ilkelere yaklaşım üzerinden her türlü birlikteliği tartışabileceklerini” belirtiyor.







Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem modelinde birleşen altı muhalefet partisi, gerçekleştirdikleri toplantıda, sistem önerileri üzerindeki görüş ayrılıkları ve birleştikleri konuları masaya yatırdı. Partilerin, süreci, “HDP’nin çalışmasını da kapsayacak şekilde ilerletmek istediği”, bu kapsamda da “HDP ile görüşmelerin yürütüldüğü” belirtilmişti.





HDP kaynakları ise “henüz görüşme olmadığını, parti yetkili kurullarına gelmiş bir davetin bulunmadığını” belirtiyor. Ancak, “HDP’nin hiçbir zaman toplumun lehine olabilecek bir görüşmeyi, toplantıyı reddetmediğini” vurgulayan kaynaklar, bu nedenle görüşmeye kapalı olmadıklarını, “yetkili kurullarda, gelen daveti büyük bir keyifle değerlendirmeye alacaklarını” kaydediyor.





27 Eylül’de açıklanacak tutum belgesinin ardından görüşmelerin gündeme alınacağına işaret eden kaynaklar, “belgede ortaya konacak ilkelere yaklaşım üzerinden her türlü birlikteliğin tartışabileceğine” vurgu yapıyor. Bu nedenle, “görüşmelere yol aldıracak nitelikte olan tutum belgesinin açıklanmasını beklemenin yararlı olacağı” görüşü belirtiliyor.