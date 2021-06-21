HDP'den AYM'nin iddianame kararına ilişkin ilk açıklama

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi.





HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, AYM'nin HDP'yi kapatma davası iddianamesini kabul etmesine ilişkin olarak açıklama yapıyor.





Sancar, "AYM, iddianameyi kökten reddetme fırsatına sahipti. Bunu yapması için de yeterince hukuki ve vicdani sebep mevcuttu" dedi.





Sancar açıklamasını şöyle sürdürdü:





"AYM iddianameyi reddetmiş olsaydı demokrasi umudu adına önemli bir mesaj vermiş olacaktı. AYM, tarihi bir fırsatı heba ettiğini açıkça söylemek zorundayız. AYM’nin bundan sonraki süreçte bu vebali ortadan kaldıracak bir tutum sergilemesi yönünde beklentimizi korumak istiyoruz. Bu davanın iddianamesi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildir."