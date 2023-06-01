HDP'den ayrılığın sebebi 'adaylık talebinin reddi' çıktı

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası dahi Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'balkon konuşmasında' hedef alınan Selahattin Demirtaş, sandığa giden süreçte partisinde yaşananlara dair konuştu.







HDP'ye yönelik eleştirilerini yineleyen Demirtaş, Artı Gerçek yazarı İrfan Aktan'ın "Emek ve Özgürlük İttifakı, aday çıkarmama kararını nasıl aldı? O süreçte ne tür tartışmalar yaşandı? Sizin görüşünüz, öneriniz ne yöndeydi?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:





"Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben Genel Merkezimize, Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim.





Ayrıca, 'benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir' dedim. Aslında siyasi yasağım yoktu ama ola ki Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı reddetse bile sonrasında çıkaracağımız adayın tabanımızın sahiplenmesinin daha kolay olacağını belirttim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum. Bu tartışmalar sürerken deprem oldu ve sonrasında aday çıkarmamaya doğru evrildi süreç. Bu karar da Genel Merkez ve ittifak bileşenlerince ortak alındı. Bana da öncesinde bilgi verildi, elbette bu kararın arkasında durduk."







