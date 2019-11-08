Samanyolu Haber /Gündem / HDP'den belediye başkanlarına gözaltı tepkisi /08 Kasım 2019 20:04

HDP'den belediye başkanlarına gözaltı tepkisi

Halkların Demokratik Partisi‘nden (HDP) belediye eşbaşkanları ve yerel yöneticiler gözaltına alındı. HDP Sözcüsü Günay Kubilay "Kayyum rejimlerini reddediyoruz" dedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İpekyolu Belediye Eşbaşkanları Azim Yacan ve Şehsade Kurt'un bu sabah gözaltına alınması sonrası HDP Sözcüsü Günay Kubilay, HDP Genel Merkezinde gözaltılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kubilay "Bugün yine bu sabaha doğru Van İpekyolu Belediye Eşbaşkanlarımız Azim Yacan ve Şehsade Kurt evleri basılarak gözaltına alındılar. Sabah saatlerde belediye ablukaya alındı ve kayyum atanan kaymakam belediyeye gelmiş oldu. Kayyumcu zihniyeti kabul etmiyoruz, kayyum rejimlerini reddediyoruz, bu zihniyeti en sert şekilde kınamaya devam ediyoruz" dedi.

Kubilay ayrıca Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu'nun da bu sabah evinin basılarak gözaltına alındığını söyledi. Kubilay, "2911 sayılı toplantı, gösteri ve yürüyüşler kanununa muhalefetten hakkında bir soruşturma olduğu gerekçesiyle evi basılarak gözaltına alındı. Bu çok utanç verici. Arkadaşlarımızı telefonla arayıp ifadeniz var denilseydi arkadaşlarımız gidip ifadelerini verirdi" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da il yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 5 kişinin de yine bu sabah gözaltına alındığını kaydeden Kubilay, "Artık kayyumların bir yönetme biçimi, bir rejim olduğunu söylüyoruz ama ne olursa olsun kayyumlar artık siyasi iktidarın acizliğini, yönetemediği gerçeğinin üstünü örtmeye yetmiyor, yetmeyecek" dedi. Son gözaltılarla kayyum atanan belediyelerin sayısı 16'ya yükselmiş oldu.
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