Samanyolu Haber /Gündem / HDP'den Bursa'da halk şöleni /19 Eylül 2021 18:39

HDP'den Bursa'da halk şöleni

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'HDP'liyiz, her yerdeyiz' kampanyası kapsamında Bursa'da düzenlenen halk şöleninde, "Dimdik ayaktayız ve yine her yerdeyiz. Yürüyüşümüz sürüyor" dedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), "HDP’liyiz, her yerdeyiz” kampanyası kapsamında Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan Pazar alanında halk şöleni düzenliyor. Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın da katıldığı program coşkuyla başladı. 

Yüzlerce kişinin katıldığı şölenin yapıldığı alan, “Em jin in, ciwan in, karker in (Kadınız, genciz, işçiyiz)”, “Serkeftin ya me ye (Başarı bizim)”, “Zafere yürüyoruz” ve “Dayanışmayı büyütüyoruz” pankartları ile parti bayraklarıyla süslendi. Şölen, sanatçı Deniz Esmer'in sahne almasıyla başladı.

'SÜRÜYOR BU MÜCADELE VE DAHA DA SÜRECEK'

Kalabalığı Kürtçe selamlayarak konuşmasına başlayan Mithat Sancar, "Bu kararlı, inançlı duruşunuz, bu coşkunuz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum" dedi. Sancar, "Her türlü kara propagandaya rağmen. Kumpas davalarına, gözaltı operasyonlarına, Deniz Poyraz'ımızı katleden kalleş saldırılara rağmen dimdik ayaktayız ve yine her yerdeyiz. Yürüyüşümüz sürüyor. Her yerde mücadele yürüyor. Sürüyor bu mücadele ve daha da sürecek" dedi.

Yarın yine eski eş genel başkanların mahkemede bu düzeni yargılayacaklarını dile getiren Sancar, "Biz HDP'yiz. Gücümüzü haktan ve haklılıktan alıyoruz. Her türlü kumpası boşa çıkaracak gücümüzü var. Bütün savaş politikalarını durduracak gücümüz var. Her türlü karanlık senaryoyu bozacak irademiz var" diye devam etti. 
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