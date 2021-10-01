Samanyolu Haber /Politika / HDP'den Demirtaş mesajı /01 Ekim 2021 00:39

HDP'den Demirtaş mesajı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği kararın uygulanıp Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye verdiği süre dolarken HDP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir mesaj paylaşıldı.

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HDP, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanması için verilen sürenin bugün dolduğunu hatırlatarak tüm HDP siyasetçilerin serbest bırakılmasını istedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, AİHM kararının uygulanması ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye verdiği süre bugün doluyor.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Demirtaş'ın serbest bırakılması istendi:

"Avrupa Konseyi'nin AİHM Demirtaş kararının uygulanması için Türkiye'ye tanıdığı süre bugün doluyor. #AİHMKararıUygulansın rehin tutulan arkadaşlarımız serbest bırakılsın."
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