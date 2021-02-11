HDP'den DEVA Partisine ziyaret

HDP’nin “demokrasi ittifakı” kapsamında muhalefet partilerine yaptığı ziyaret Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ile devam etti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.





Basına kapalı yapılan görüşmede Buldan’a HDP Sözcüsü Ebru Günay, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan eşlik etti.





Görüşmede DEVA heyetinde ise Başkanlık Kurulu üyeleri Sadullah Ergin, İdris Şahin ve Helün Fırat yer aldı.





DEVA: SORUNLAR MEŞRU DEMOKRATİK ZEMİNDE ÇÖZÜLMELİ

Görüşmeyle ilgili DEVA Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi sorunların ele alındığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasının ve hukukun üstünlüğünün temel bir ilke olduğunu vurgulayan Babacan, sorunların meşru demokratik siyaset zemininde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi" denildi.





BULDAN: GÜÇ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Buldan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve heyetiyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından kısa bir açıklama yaptı ve soruları yanıtladı. Buldan'ın açıklaması şöyle:





"Bugün muhalefet partilerine yaptığımız ziyaretlerin bir yenisini daha gerçekleştirdik. DEVA Partisiyle, Sayın Ali Babacan ve heyetiyle bir araya geldik. Yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Tıpkı Saadet Partisi'nde ve CHP’de yaptığımız gibi aslında Türkiye’nin genel ve temel meselelerini ve krizlerini konuştuk. Muhalefet arası bir güç birliğine, bir demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu dile getirdik. Bu ittifakın yani demokrasi ittifakının seçimlere kadar bir geçiş dönemi olarak ifade ettiğimiz yol temizliği yapma ihtiyacını da masaya yatırdık.













YARGI SORUNU VE PARLAMENTER SİSTEM KONUŞULDU

Bu konuların başında elbette adil yargılama yani yargı meselesi, haksız tutuklamalar geliyor. Şu anda cezaevlerinde olan binlerce insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde orada olduklarını konuştuk. Yine parlamenter sisteme geçiş için neler yapılması gerekiyor, bunları konuştuk. KHK ile yönetilen bir ülkede zarar gören vatandaşlarımızın, toplumun bu meseleden nasıl çıkacağını konuştuk.





KAYYIM ATAMALARI DA GÜNDEME GELDİ

Yine kayyımlar konusunu konuştuk. Belediye eşbaşkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyım atanmasının sadece HDP ile sınırlı kalmadığını, başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere artık Türkiye’nin batısına da sirayet ettiğini ve bundan sonra da belki göreceğimiz yaşayacağımız bir mesele olarak görülmesi gerektiğini konuştuk.





SEÇİM VE OY GÜVENLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Yine seçim güvenliğine ve oy güvenliğine ihtiyaç olduğu konusunu bugün bir kez daha konuştuk. Bundan sonra görüşmeler devam edecek. Kuracağımız heyetler kendi aralarında görüşmelerini yapacaklar. İstişarelerine, diyaloglarına devam edecekler. Konuştuğumuz konular bunlardı, hepinize teşekkür ediyorum."





SORU-YANITLAR

Soru: Erdoğan’ın dün bir açıklaması vardı, "Yeni anayasa konusunu bütün partilerle konuşabiliriz, bunun zeminini hazırlıyoruz" demişti. Siz ne derseniz?





HDP olarak yeni anayasa meselesinde bizim duruşumuz nettir. Nasıl bir anayasa hazırlayacaklar, buna bakacağız. Ceplerinde ne var, nasıl gelecekler, muhalefet partilerinin kapılarını nasıl çalacaklar? Onu bilmiyoruz. Dolayısıyla biz HDP olarak elbette ki toplumun tüm kesimleriyle ortak bir anayasanın çıkarılması konusunda hemfikiriz. Sadece hükümetin belirleyeceği bir yeni anayasanın Türkiye’ye hizmet etmeyeceği, faydalı olmayacağı kanaatini taşıyoruz. Elbette ki bütün muhalefet partilerinin görüşlerinin alınması gerekmektedir, bu önemlidir. Ancak STK’ler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu meseleye katmakta fayda vardır.













GELECEK PARTİSİ'YLE GÖRÜŞME 17 ŞUBAT'TA

SORU: İyi Parti ve Gelecek Partisi ile bir görüşme olacak mı?





Ayın 17’sinde Gelecek Partisi ile Sayın Mithat Sancar görüşecek. İyi Parti ile randevu alacağız. Önümüzdeki günlerde bunu da sizlerle paylaşırız.





HDP Eş Genel Başkanları daha önce CHP ve Saadet Partisi'ni ziyaret ederek genel başkanlarla görüşme gerçekleştirdi. Bu hafta planlanan Gelecek Partisi ziyareti ise sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.