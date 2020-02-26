HDP'den Erdoğan'ın sözlerine sert tepki

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında sarf ettiği, “Gâvurun kılıcını çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz ama asla mücadele azmini kıramazsınız” sözleri nedeniyle uyarılması için Meclis Başkanlığı'na başvurdu.







Erdoğan’ın sözlerinin “açıkça bir nefret söylemi örneği” olduğunu söyleyen Paylan, şunları ifade etti:





“Cumhurbaşkanı ve bir siyasi parti Genel Başkanının, üyesi olduğum TBMM çatısı altında, yine üyesi olduğum Hristiyan toplumunu hedef alan bir nefret söylemine başvurması kabul edilebilir değildir.





TBMM Başkanlığından, nefret söylemleri ve ayrımcı ifadelere başvurulması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini; nefret söylemi içeren ifadelerin derhal kınanmasını ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gereken biçimde uyarılmasını talep ediyorum.”