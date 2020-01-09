Samanyolu Haber /Politika / HDP'den 'erken seçim' çıkışı /09 Ocak 2020 21:39

HDP'den 'erken seçim' çıkışı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ağrı'da yaptığı konuşmada 'Ülke bir an önce erken seçime gitmelidir' dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Ağrı il kongresinde yaptığı konuşmada, AKP iktidarından umudunun olmadığını söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre erken seçim çağrısında bulunduklarını hatırlatan Temelli, "Tükenmiş bir iktidarla artık geleceğimizin, halklarımızın ve toplumumuzun tükenmesini istemiyoruz. O yüzden ülke bir an önce erken seçime gitmelidir. Erken seçime gidene kadar, tüm toplumsal kesimlerle yan yana gelmeliyiz" dedi.

Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Temelli, çalışmanın yapılması halinde herkesi büyük bir yoksulluğun beklediğini söyledi.

Konuşmanın ardından kongrede tek aday olarak gösterilen Murat Öztürk, HDP'nin yeni Ağrı İl Başkanı oldu.s
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