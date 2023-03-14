HDP'den flaş seçim kararı: Hangi partinin çatısı altına seçime girecek?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala siyasi partiler, stratejilerini netleştirmeye başlıyor; en fazla vekil çıkaracak adımları belirlemek için yoğun mesai harcıyorlar.







Diğerlerinden farklı olarak meclisin üçüncü büyük partisi HDP'de ise kapatılma ihtimali nedeniyle B planı üzerinde çalışmalar sürüyor. Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre uzun süredir gündemde olan seçimlere Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) çatısı altında katılma alternatifi netleşti.





YEŞİL SOL PARTİ SEÇİM YETERLİLİĞİNİ SAĞLADI

HDP’nin kapatılma davasına karşı Yeşiller Sol Parti’den seçime girmesi uzun süredir dillendiriliyordu. Ancak Yeşil Sol Parti’nin bir süredir seçimlere girme yeterliliği soru işaretlerine neden oluyordu.





Parti uzun süredir seçime girecek şartları sağlamasına karşın Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) bu konuda net bir yanıt alamıyordu. Kurulun 11 Mart’ta seçime girecek partileri açıklamasıyla beraber, HDP cephesinde bir rahatlama oldu, seçim yeterliliği olan 36 parti içinde Yeşiller Sol Parti de yer aldı.





NEWROZ KUTLAMALARINA YEŞİL SOL PARTİ’NİN ABLEMİNİ KULLANILACAK

HDP’nin bu stratejiyi uygulamasında olası bir kötü sürprize hazırlıklı olma gayreti etkili.





Partililer, 10 Nisan’da YSK’ya nihai listelerin verileceğini ve HDP ise sözlü savunmasını 11 Nisan’da yapacağını hatırlattı. Bu durumda HDP’nin kapatılmasının yanında vekil listelerine konulan isimlere siyasi yasak gelmesi durumunda bu listede ciddi sorun ve gedikler açılacak.





Bunun önüne geçmek için HDP seçime kısa süre kala olası bir kapatma durumuna karşı risk almayacak.





HDP bu süreci hızlandırarak, seçimden önce kapatılma durumunu da dikkate alarak, seçimlere Yeşil Sol Parti’den girecek. Bu kapsamda parti, Yeşil Sol'un görünürlüğünü sağlamak için Newroz Kutlamaları'nda bu hareketin amblem ve flamalarını kullanacak.





MYK'DE RESMİYET KAZANACAK

HDP konuya ilişkin son nokta ise yarın gerçekleştirecek MYK toplantısında koyulacak. Artı Gerçek’e konuşan HDP’li yetkililer, kararın kesinleştiğini, yarınki MYK toplantısıyla da bunun resmiyet kazanacağını söyledi.