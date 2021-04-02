HDP'den Gergerlioğlu açıklaması

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada 'Darbeciler iş başında' denildi.





Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun akşam saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alınmasının ardından HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.





Açıklamada "Darbeciler iş başında. Halk iradesini hiçe sayarak vekilliği gasp edilen Milletvekillimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklanmak üzere evinden gözaltına alındı. #HalkınİradesineKelepçe vurulamaz. Bizi tutuklayabilirsiniz ama teslim alamazsınız. Gergerlioğlu bu halkın vekilidir!" denildi.





Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada "Anayasanın 84/2. maddesi gereğince milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 19/1 maddesi gereğince kendisine yapılan çağrıyı tebliğ almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine yasal zorunluluk olarak hakkında yakalama emri çıkarılmış, çıkarılan yakalama emrine istinaden de ikametinde yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.





Açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Gergerlioğlu'nun ceza infaz kurumuna sevk işleminin devam ettiği bildirildi.