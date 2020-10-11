HDP'den Hatay'daki yangınla ilgili açıklama geldi

HDP’den yapılan açıklamada, “Doğaya karşı geliştirilen her türlü saldırı bütün insanlığa karşı yapılmış saldırılar kadar ağır bir suçtur” denilerek yangını çıkaranlar kınandı.





Hatay’da birçok noktada birden başlayıp büyük zararlara yol açan orman yangınlarıyla ilgili HDP’den açıklama geldi.





HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzasıyla yapılan “Orman yangınlarının sorumlularını lanetliyoruz” başlıklı yazılı açıklamada, “Nerede ve hangi nedenle olursa olsun, doğaya karşı geliştirilen her türlü saldırı bütün insanlığa karşı yapılmış saldırılar kadar ağır bir suçtur. O nedenle doğaya yönelik her türlü saldırıyı, kimden gelirse gelsin kınıyoruz, lanetliyoruz.” denildi.







İnsanların doğanın efendisi değil parçası olduğunun belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “En önemli görevimiz, doğayı koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Doğaya yönelik saldırılar asla kabul edilemez, asla hoş görülemez. Doğa, ormanlar ve eko-sistem bütün canlılara aittir.





Bu iktidarın ormana, doğaya ve eko sisteme bakışı son derece sorunludur. Şaibeli ihalelerle satılan yangın söndürme uçakları; güvenlik bahanesiyle yakılan hektarlarca arazi; günlerce, haftalarca bilerek müdahale edilmeyen yangınlar ve tahrip edilen yaşam alanları; imara açılsın diye rant alanı meydana getirmek için çıkarılan yangınlar; maden sahası meydana getirmek için yakılan ormanlar…





Ormanlık alanlar yandıktan sonra o topraklarda yükselen otelleri ve villaları; açılan maden ve taş ocaklarını, kısacası rant uğruna ülkenin geleceğini yakan anlayışı unutmuyoruz.”







İKİ KİŞİ GÖZALTINDA





Belen, İskenderun, Arsuz, Hatay’ın farklı noktalarında çıkan yangın ağaç varlığına büyük ölçüde zarar verdi. Yangın birçok yerde kontrol altına alınırken olayı, kendilerine Ateşin Çocukları İnisiyatif adını veren ve PKK uzantısı olduğu belirtilen bir grup üstlendi. Bu örgüt, 2019 Ağustos ayında 27 farklı yerde yangın çıkarmakla suçlanıyor. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.





PKK MI RANT MI?





Öte yandan, Hatay’daki orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken bir bilgi yayınlandı. Haberalternatif isimli internet sitesinde yer alan habere göre yangınlar maden ruhsatı verilen alanlarda ortaya çıktı.





Kısa adı MAPEG olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Ağustos ayında bu bölgelerde maden arama çalışmaları için ihale açmış, ancak bu bölgelerde hangi madenlerin aranacağı açıklanmamıştı. Hatay’daki son yangınların maden arama ruhsatı için ihaleye çıkılmış bölgelerde olması farklı bir tartışma konusu oldu.