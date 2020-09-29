Samanyolu Haber /Gündem / HDP'den hukukçulara 'adalet mücadelesi' çağrısı /29 Eylül 2020 20:39

HDP'den hukukçulara 'adalet mücadelesi' çağrısı

HDP Hukuk Komisyonu, hak savunucuları, barolar ve avukatlara, "Adalet mücadelesini birlikte yürütmek için Ankara’ya davet ediyoruz” çağrısı yaptı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Kobanê soruşturması” kapsamında gözaltına alınan siyasetçilerin emniyet ifadeleri başladı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk Komisyonu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, hak savunucularını, baroları ve avukatları Ankara’ya adalet mücadelesine çağırdı.

HDP Hukuk Komisyonu’nun mesajı şöyle:

“Gözaltında bulunan arkadaşlarımızın Emniyet ifadeleri alınmaya başlandı. Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunan baroları, hukuk derneklerini, hak savunucularını ve meslektaşlarımızı, adalet mücadelesini birlikte yürütmek için Ankara’ya davet ediyoruz.”

Gözaltında olan siyasetçilerin isimleri şöyle: HDP Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, eski milletvekili Ayla Akat Aka, HDP eski Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, BDP eski Eş Genel Başkanı ve milletvekili Emine Ayna, İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, HDP eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, HDP eski Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP RTÜK üyesi Ali Ürküt ve Prof. Dr. Emine Beyza Üstün.

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