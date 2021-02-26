HDP'den iktidarın HDPsiz seçime gitme planına karşı yeni hamle

İktidar, 2023 seçimlerine “HDP’siz girmeyi” planlıyor. TBMM’de HDP’li milletvekilleri hakkındaki fezlekelerin “içeriklerine göre” bir an önce TBMM Karma Komisyonu’na gelmesi bekleniyor. Hakkında “terörle mücadeleye muhalefet, terör örgütlerine destek ve halkı devlete karşı tahrik etme” gibi suçlardan fezleke bulunan milletvekillerinin komisyonda “dokunulmazlıklarının düşürülmesi” yönünde karar alınacak. Ancak “dokunulmazlığı düşürülen milletvekilleri hakkındaki yargılamaların bir yılı bulabileceği” ifade ediyor. Bu nedenle “2023’e az bir süre kala iktidar ‘ara seçim’ seçeneğini” de ortadan kaldırmayı hedefliyor.





TBMM’de HDP’nin 56 milletvekili bulunuyor, hakkında fezleke düzenlenmeyen milletvekili ise hiç yok. İktidar kanadı, “içeriğine göre” HDP’li milletvekilleri hakkındaki fezlekeleri TBMM Karma Komisyonu’nun gündemine almayı hedefliyor. Parlamentodaki çoğunluğundan da yola çıkarak önce komisyonda, sonra da TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamada hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin “dokunulmazlıklarının kaldırılması” isteniyor. 2023’e giden süreçte pek çok HDP’linin dokunulmazlıkları kaldırılacak. Ardından da bu milletvekilleri hakkında “yargılama sürecinin önü açılmış olacak.”





‘SÜREÇ BİR YILI GEÇER’

HDP’li milletvekilleri ile ilgili “dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrasında haklarında yürütülecek yargı sürecinin de bir yılı bulacağı” belirtiliyor. Bu durumda Meclis’te “ara seçim” formülü de kendiliğinden ortadan kalkmış oluyor. İktidar cephesi, süreçle ilgili Milletvekilliği Seçim Yasası’nın 7. maddesine atıfta bulunuyor. Söz konusu maddede, “Genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz” hükmü yer alıyor. HDP’li milletvekillerinin yargılama süreçlerinin sonuçlanmasının 2022 yılının haziran ayını bulacağına işaret edilirken bu durumda “ara seçime” de gidilemiyor. İktidar cephesi, 56 milletvekilinin de “fezlekelerdeki suçlardan yargılanabileceğinin” altını çiziyor. Milletvekilleri hakkındaki yargılama ile birlikte “HDP ile ilgili kapatma davasının açılması” da öngörülüyor. “HDP’nin kapatılması durumunda iktidar cephesi seçime HDP’nin katılamayacağını” da hesaplıyor. Böylece “bölgedeki oyların da Cumhur İttifakı’nca konsolide edilmesi” planlanıyor. HDP’nin ise bu süreçte “mümkün olduğunda parlamento çatısı altında siyaset yapma yönünde adım atacağı” ifade ediliyor. Ancak “HDP’li milletvekillerinin tamamına yakınının yargılanma süreciyle birlikte milletvekilliklerinin düşmesi gibi bir hamle sonrasında ‘sine-i millet’ kararı alabileceği” de tartışılıyor.





CEZANIN KESİNLEŞMESİ GEREKİYOR

Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kalkmasıyla milletvekilliği düşmüyor, devam ediyor.





Milletvekili maaşını alıyor ve diğer sosyal haklarından yararlanıyor.





Tutuklanmamışsa Meclis’e gelerek yasama çalışmalarına da katılabiliyor.





Ancak milletvekili hakkındaki ceza kesinleştikten sonra genel kurulda okunuyor ve o zaman milletvekilliği düşürülüyor.