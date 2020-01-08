Samanyolu Haber /Gündem / HDP'den İran'a başsağlığı mesajı... /08 Ocak 2020 22:00

HDP'den İran'a başsağlığı mesajı...

İran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmekten olan ve Tahran'da düşmesi sonucu 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili HDP'den İran'a başsağlığı mesajı iletildi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında yaşamını yitirenlere yönelik başsağlığı mesajı yayınladı.

HDP Eş Genel Başkanları'nın paylaştığı başsağlığı mesajı şöyle:

''İran'ın başkenti Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden uçağın düşmesi sonucu 176 insanın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. HDP olarak meydana gelen bu elim olayda yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.''
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