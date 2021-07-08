Samanyolu Haber /Politika / HDP'den istifa edip AKP'ye katıldı /08 Temmuz 2021 23:15

HDP'den istifa edip AKP'ye katıldı

Daha önce HDP’den istifa eden Diyarbakır'ın Dicle İlçe Belediye Başkanı Felat Aygören’in AKP’ye katıldığı belirtildi

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13 Ağustos 2020’de, HDP’den istifa eden Diyarbakır'ın Dicle İlçe Belediye Başkanı Felat Aygören’in AKP’ye katıldı.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, AKP'ye katıldığı duyurulan Aygören'e rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

HDP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde diğer Kürt parti ve oluşumlarla yaptığı ittifak ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, 8 bin 980 oy alarak Dicle Belediye Başkanı seçilen Felat Aygören,13 Ağustos 2020’de partisinden istifa etmişti.

Diyarbakır’da gazetecilik yapan, Ferit Aslan, Twitter’da “HDP’nin Kürt parti ve oluşumları ile yapılan ittifak ile HDP’den seçilen ve bir kaç ay önce HDP’den ayrılan Dicle Belediye Başkanı AKP’ye geçti” paylaşımını yaptı.  
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