HDP'den kapatma davası cevabı: Bize ağır saldıranlara büyük kaybettireceğiz

HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin konuşan Sancar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:







Partimize yönelik kumpas, operasyon, dava süreci... Bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın sözlü mütalaası vardı kapatma davası kapsamında. Hazine yardımı hesaplarına da bloke konmuştu. Bu gelişmeler HDP'ye yönelik baskılar olarak algılandıkça büyük tahribatlar ortaya çıkıyor. Türkiye'nin geleceğiyle çok yakından ilişkili bu gelişmeler.





Gündemimiz HDP'ye karşı yürütülen siyasi komplo ve bunun yaratacağı ağır sonuçlar. Anlamayanlara bir kez daha anlatmak görevimizdir. Sabırla anlatmaya devam edeceğiz. Söz bitmez, mücadele durmaz. Söz, her zaman değerlidir. Onu kullanmayı becerenler için. Sözün bittiği yer yoktur. İkna ve birlikte çalışmak için diyaloğun sonu yoktur.





11 yıl önce HDP'yi ortaya çıkaran fikriyat, barışa dayalı ortak gelecekte demokratik cumhuriyet hedefinde buluşturmaktı. HDP bu hedefle yola çıktı ve siyasi mücadelesini toplumsal mücadeleyle birleştirerek bugünlere taşıdı.





"HER FIRSATTA BAŞARAMADIKLARINI GÖSTERECEĞİZ"



Başaramadılar. Onun için şimdi de kapatma davasıyla kendilerince bizleri nihai olarak tasfiye edecekler, susturacaklar. Nafile bir çaba olduğunu söylüyorum. Söylemekle de yetinmeyeceğiz, bunu her fırsatta onlara yaşatacağız. Başaramadıklarını, başaramayacaklarını göstereceğiz. Bize ağır saldıranlara büyük kaybettireceğiz. HDP demokrasiye giden yolda kutup yıldızıdır.





İktidarın seçime endeksli bir hesapla başörtüsü meselesini istismar etmesine izin vermeyiz. Vermedik. Bu yolu kapattık. Şimdi de muhalefet buradan devam ediyor. Söz veriyoruz. Bütün inançların eşit olduğu, bütün halkların eşit yaşadığı geleceği bizler kuracağız.





AYM geçen hafta bir karar aldı. HDP'nin anayasal hakkı olan Hazine yardımını gasp etmeye yönelik... Kapatma davası MHP'nin ve çeşitli karanlık güçlerin kampanyası ve siyasi baskısı sonucu açılmıştır. 17 Mart'ta açıldı dava, 18 Mart'ta MHP'nin kongresi vardı. Büyük ortak, küçük ortağa kongre hediyesi verdi. AYM, iddianamenin çöp olduğu anlamına gelen gerekçelerle bunu iade etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden bir iddianame hazırladığını iddia ederek 7 Haziran'da yine bir metin verdi. Hepsi bir tesadüf olabilir mi? Bu, kuyruk acısı. HDP'yi siyasetle yenemeyen, HDP'ye baskılarla, zulümlerle baş eğdiremeyenlerin bir siyasi kumpasıdır.







