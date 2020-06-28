HDP'den Medeni Yıldırım tepkisi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, 28 Haziran 2013 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ‘kalekol’ yapımını protesto eden yurttaşlara, jandarmanın ateş açması sonucu ölen Medeni Yıldırım’ın davasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.







Açıklamada, jandarmanın ateş açması sonucu Yıldırım’ın öldüğü ve dokuz kişinin de yaralandığı hatırlatılarak, yargı sürecine değinildi. Açıklamada, “Gizlilik kararının gölgesinde geçen soruşturma sonrası, o dönem er olan Adem Çiftçi hakkında sanık sıfatıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı ancak Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, beraat kararına hükmetmişti. 2018 yılında beraat kararı istinaf incelemesinde oybirliğiyle bozulmuş, dava Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı” denildi.







8 DAKİKA SÜREN DURUŞMALAR





Yıldırım’ın ölümünün üzerinden 7 yıl geçtiği ancak yargılamanın hala devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:





“Dosya sanığı tutuksuz yargılanmakta; ifadeleri, duruşmalara bile getirilmeden SEGBİS üzerinden alınmakta ve hatta duruşmalardan vareste tutulmaktadır. 8 dakika süren duruşmalarla dosya avukatlarının talepleri mahkeme ve kurumlar eliyle geciktirilmekte, diğer katliam dosyalarında olduğu gibi, sanığa tekrar beraat kararı verilmesinin yolları aranmaktadır.”





‘SIRTLARI SIVAZLANIYOR’





“Medeni Yıldırım’ın katledilmesi, geçmiş dönemde devlet eli ile işlenen katliamların araştırılmaması ve sorumluların yargılanmamasının bir sonucudur. Cezasızlık zırhının koruması altında insanları katleden güvenlik güçleri, iktidar tarafından korunmakta ve kahraman olarak tasvir edilmekte, haklarında gülünç cezalar verilerek sırtları sıvazlanmaktadır. Böylesi katliamların yaşanmaması ve adaletin tesis edilmesi için, yargılamada gerekli tüm araştırılmaların yapılarak, hukuka ve vicdana uygun şekilde hüküm kurulması gerekmektedir. Medeni Yıldırım’ın ailesi ve sevdiklerine bir kez daha baş sağlığı diliyor ve sorumluların en yüksek cezaları almaları için verdikleri hukuk mücadelesinde her zaman yanlarında olacağımızı belirtiyoruz. İnsan hakları ve demokrasi mücadelesinin müdafi olarak bizler, bu yolda katledilenleri asla unutmayacağız. Medeni Yıldırım’ın anısı, bu ülkedeki demokrasi, barış ve özgürlük mücadelemizde yaşıyor.”