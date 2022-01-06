Samanyolu Haber /Gündem / HDP'den o şehirde yeni miting kararı /06 Ocak 2022 23:53

HDP'den o şehirde yeni miting kararı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ekonomik kriz ve yoksulluğa karşı miting yapma kararı aldığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre HDP yönetimi, 9 Ocak Pazar günü Gebze’de ekonomik kriz ve yoksulluğa karşı miting yapmaya hazırlanıyor. HDP Kocaeli il binasında HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun katılımıyla gerçekleşen açıklamada mitinge çağrı yapıldı.

Açıklamada, “Tek adam yönetiminde yaşanmakta olan yönetememe krizi, hukuksuzluk, yolsuzluk, yoksulluk ve ekonomik bunalım olarak her geçen gün derinleşmektedir, her an sağanak gibi yağan zamlar verilen maaş zammını da anlamsız hale getirdi.  İktidar savaş politikalarıyla var olan bütçeyi de silaha ve savaşa yatırıp en insani ihtiyaçları karşılamaktan gittikçe uzaklaşıyor. Halkları, emekçileri bu ülkenin yoksullarını açlığa mahkum ediyor.  Bu gidişe dur diyecek olan yoksullar, emekçilerin ve demokrasi isteyenlerin sesi olan HDP’dir” ifadeleri yer aldı.

9 Ocak Pazar günü saat 12:00’da Gebze Mevlana Mahallesi Pazar yerinde yapılacak mitinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP milletvekilleri de katılacak. Mitingde Pınar Aydınlar ve Azad Bedran sahne alacak. 
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