HDP'den 'özgürlük yürüşü' açıklaması

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), “Darbe karşı demokrasi yürüyüşü” sloganıyla Hakkari’den Ankara’ya başlattığı yürüyüş Van’a ulaştı. Abluka altındaki kent girişinden itibaren alkış ve zılgıtlarla karşılanan konvoy, 2 Nisan Caddesi’nde yürüyüş ile devam etti.







Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, yürüyüşe HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran ile HDP MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleri de katıldı.







Yürüyüşe katılanlar Van AVM’nin önünde polis tarafından durduruldu. Yolu barikatlarla kapatan polisler, yürüyüşe katılanları ve HDP milletvekilleri Habib Eksik, Abdullah Koç ve Nuran İmir’i darp etti.





Daha sonra yürüyüşe devam eden HDP’liler, partilerinin il binası önünde açıklama yaptı.





SANCAR: VAN’DA GÜZEL BİR HAVAYLA KARŞILAŞTIK





Yürüyüşe katılanlara ve destek verenlere teşekkür eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Van’da güzel bir havayla karşılaştık. Engellemeler de vardı, ancak bir şey söyledik yürüyüşe başlarken, demokratik haklarımızı kullanırken kararlı, halkımızı koruyan, demokratik olgunluğu elden bırakmayan bir tarz takip ediyoruz. Bizim amacımız adalet, özgürlük, demokrasi isteğini halkımızla paylaşmak. bu istekleri dalga dalga Türkiye’nin her tarafına yaymak, Hakkari’den başladık, Edirne’ye kadar özgürlük türküsünü söylemeye başladık” dedi.





‘ADALET İSTEYEN BÜTÜN İNSANLAR BULUŞSUN’





“Kürt halkının coşkusu, desteği, inancı her şart altında kendini ortaya koyar. Bazen sessizliği ile ortaya koyar” diyen Sancar, “O yürekte özgürlük aşkı büyümektedir. Türkiye halklarıyla buluşma inancı büyümektedir. Ses verme imkanı bulduğu her yerde sesini yükseltiyor. O sesi alıp Türkiye’nin her tarafına yayıyoruz. Demokrasi yürüyüşümüzün amacı da budur. Türkiye’nin adalet isteyen bütün insanları buluşsun diye” ifadelerini kullandı.





YÜCE: DARBEYE İZİN VERMEYECEĞİZ





Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Canan Yüce, yürüyüşün amacına değinerek, “Coğrafyamız güzelliğiyle karşıladı bizi. Bu yürüyüşü başlattık. Çünkü Türkiye’de faşizm gittikçe kamulaşıyor. AKP-MHP iktidarı kendisinden başka bir ses çıkmasın istiyor” dedi.





Gezi Parkı eylemlerini hatırlatan Yüce, “Gezi’nin ruhu aynı zamanda HDP ruhudur. Toplumun bütün kesimleri omuz omuza iktidara ‘Türkiye’de tek adam rejimine izin vermeyeceğiz’ dedi. HDP var oldukça, bu ülkeye faşizm gelemeyecek. Edirne’den Zap’a kadar bu mesajı veriyoruz: Biz darbeye izin vermeyeceğiz. Demokrasi inşası için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.