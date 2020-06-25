HDP'den PKK açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TV5’te yayınlanan "Ankara Bürosu" isimli programda gündemdeki soruları cevaplandırdı.





Sancar'a, “Gazeteler, televizyonlar; sayfalarını, ekranlarını size kapatıyor. Birçok parti de sizinle aynı fotoğraf karesinde görüntü vermekten kaçınıyor. Bunun sebebi olarak HDP ile PKK arasında bir mesafenin olmadığını iddia ediyorlar. PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?” sorusu yöneltildi.





HDP EŞ GENEL BAŞKANI SANCAR: PKK İLE İLİŞKİMİZ YOK Kİ MESAFE KOYALIM





"Bu soru baştan çok yanlış bir soru." diyen Sancar, "Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki; hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle ‘mesafe koyun’ çağrısı da o kadar temelsiz ki… Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da." dedi.





Sancar şöyle devam etti: "Bizim ortada politikalarımız var, seçim stratejisi oluşturduk mesela 31 Mart’ta… Bunu bize PKK mı dayattı? Dayattıysa nasıl ispatlayacaksınız? Bizim kurumlarımız var işte ben bu örneği kaç kere verdim. Ben eş genel başkan olmasaydım, bunları bu kadar yakından öğrenmeyecektim. Gerçekten bir MYK toplantısı, 8 saat sürüyor. Yani 30 kişiyiz, 8 saat sürüyor. Her şey tartışılıyor. Her şey masaya yatırılıyor, kararlar orada alınıyor, çıkıyor."







"BİZ KÜRT SEÇMENİN OYUNU ALIYORUZ"





HDP'nin ağırlıklı olarak Kürt seçmenin oyunu aldığını vurgulayan Sancar, "Çok büyük oranda oyumuz Kürt halkından geliyor. Biz Kürt sorununun çözümünün en temel mesele olduğunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki bu şiddet bitsin, silahlar sussun, demokratik çözüm olsun bu konuda üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız, diyoruz." ifadelerini kullandı.





HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TV5'te Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler'in sorularını cevaplandırdı.





"SIRRI SÜREYYA ÖNDER 10 AY HAPİS YATTI, KARARI ANAYASA MAHKEMESİ BOZDU"





Sancar, HDP'nin 2013-15 yılları arasında Çözüm Süreci'nin başarıya ulaşması için çok risk aldığını belirterek, "O gün gidip de bu sürecin başarılı olması için uğraşan İdris Baluken bugün 18 yıl hapis almış olarak içeride yatıyor. Sırrı Süreyya Önder ceza aldı, 10 ay yattı neyse ki AYM bozdu. O dönemde her türlü riski alarak bu silahların susması için çalışan parti, şimdi o dönem bitince yok PKK uzantısı…" dedi.





Sancar, "1990’larda derin devletin Susurluk kanadının, Gladyosu’nun bir söylemidir bu. O zamanlarda hatırlayın herhangi bir milletvekili konuşturmamak için, Kürt sorununu tartıştırmamak için, bizim temsil ettiğimiz programı hiçbir şekilde kamuoyunu yansıtmamak için bunu soruyorlar. Yok şunu soruyorlar. Ya siz ne oluyorsunuz ya? Mesafe koyun…" diye konuştu.





"6 MİLYON İNSAN PKK'YA OY VERİYOR, ÖYLE Mİ?"





"Eğer bu soruyu soran herkes katılıyorsa kendiyle hesaplaşsın. 2015’te bitti Çözüm Süreci bitti değil mi?" sorusunu yönelten Sancar, "2015’te seçime girdik biz yüzde 13,1 oy aldık. Sonra 1 Kasım’a giden dönemi yaşadık, bombalamaları, bizlere yönelik linçleri buna rağmen ve kampanyayı bunlar teröristlerdir, bunlar PKK uzantısıdır. Bu kadar yoğun propagandaya rağmen 5,5 milyon insan gelip oy verdi mi, vermedi mi?" değerlendirmesinde bulundu.





Sancar şunları dile getirdi: "Peki sonra 24 Haziran 2018 seçimi geldi. Yüzde 12’ye yakın oy aldık mı, almadık mı? 6 milyon ediyor sadece oy olarak. Yakınıyla ailesiyle 10-15 milyon. Eğer bu konuda ısrar ediyorsa bu çevreler, kimse bunlar? Biz biliyoruz. HDP, PKK uzantısı diyorlarsa demek ki 6 milyon insan da PKK’ya oy veriyor. Kabul edecek misiniz bunu? Peki o zaman 6 milyon ailesiyle birlikte 10-15 milyon insan terörist mi olacak? Biz de diyoruz ki biz siyasi partiyiz."