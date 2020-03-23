HDP'den protesto çağrısı

HDP Merkez Yürütme Kurulu, belediyelere kayyım atanmasını protesto için herkesi her gün saat 20.00’de pencere ve balkonlarında protesto eylemi gerçekleştirmeye çağırdı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), belediyelere kayyım atanmasına ilişkin, “Salgın Gölgesinde Kayyım Gaspı ile Kürtlere ‘Darbe Hukuku’ Uygulanıyor” başlıklı yazılı açıklama yaptı.







Açıklamada, Diyarbakır’ın Silvan, Ergani, Lice ve Eğil ile Batman belediye binalarının ablukaya alınarak, aramaların başlandığı belirtilerek, Batman Belediyesi Eşbaşkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz, Silvan Belediyesi Eşbaşkanı Naşide Toprak, Ergani Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Kaya ve Eğil Belediyesi Eşbaşkanı Mustafa Akkul’un yerine kayyım atandığı, daha önce kayyım atanan Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanı Belgin Diken ile birlikte Batman Belediye Eşbaşkan Yardımcıları Şehriban Aydın ve Salih Çetinkaya, Batman Belediye Meclisi Eş Sözcüleri Şükran Çelebi ve Recep Yargı’nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.





HDP’nin halk sağlığını önceleyerek Newroz mitinglerini dahi iptal ettiği hatırlatılan açıklamada, “Belediyelerimizin halk sağlığını savunmak adına Korona Virüsüne karşı etkili çalışmaları, halkın mağdur olmaması için su faturalarının ertelenmesi gibi somut ve tüm kamuoyunun teveccühünü kazanan uygulamaları ortadayken, halk iradesini hedef alan, partimize yönelik girişilen bu yeni siyasi soykırımı kabul etmiyoruz” denildi.





MYK açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi: “Tüm dünyanın salgın hastalıkla mücadele ettiği şu zorlu günlerde dahi Kürtlere düşmanlığını göstermekten çekinmeyen bu alçakça girişimi nefretle reddediyoruz. Demokrasi sağlığını tehdit eden bu zorba iktidar, halk sağlığını tehdit eden Korona Virüsünden bir farkının olmadığını dünyaya kanıtlamıştır.





İktidarın görevi halk iradesine el koymak değil, halk sağlığını korumaktır. Bütün dünya halk sağlığını savunmak için salgın hastalıkla savaşırken, bu iktidar salgını fırsata çevirip demokrasiyle, halkla, HDP ve Kürt halkının kazanımları ile düşmanca savaşmaya devam ediyor. Salgın gölgesinde kayyım gaspı ile Kürtlere ‘Darbe Hukuku’ uygulanıyor. Kürtler başta olmak üzere tüm toplumu salgınla baş başa bırakma girişimidir.





Tüm dünya virüse karşı laboratuvarlarda aşılar geliştirmeye çalışırken, bu iktidar laboratuvarlarında Kürt halkının iradesini boğacak aşağılık yöntemler üzerinde çalışmaktadır. Salgına karşı almadıkları önlemleri, kamuoyundan gizledikleri gerçekleri Kürtlere ve seçilmişlerine nefret kusarak, acele imar yasaları çıkararak, sermayeye önlemler alıp, halkı, işçi ve emekçileri ölüme terk ederek kapatmaya çalışıyor. Halk iradesini boğmaya çalışanlar, kendi nefretlerinde boğulacaktır.





İktidar bu kirli politikalarının hesabını er ya da geç verecektir. İktidarda vücut bulan faşizm virüsünü halklarımızın dayanışması ve özgürlük mücadelesine olan inancıyla hep birlikte yok edeceğiz. Bu temelde; halklarımıza, demokrasi ve emek güçlerine çağrımızdır;





* Başta halklarımız olmak üzere bütün partililerimize bugünden itibaren her gün saat 20.00’da evlerinin pencere ve balkonlarına çıkıp kayyımı sloganlarla protesto edip gürültü eylemine başlamaya, araçlardan korna çalarak tepki göstermeye,

* Salgın sürecinde işçi ve emekçileri bir kez daha görmezden gelen, halk iradesini hiçe sayan, insanlık için virüs kadar tehlikeli olan AKP iktidarına karşı ortak mücadeleyi büyütmeye, bütün emek ve demokrasi güçlerinin de bu eyleme güç katmaya çağırıyoruz.”