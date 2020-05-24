HDP'den salgın sonrası sahaya iniyor

HDP'nin bayram sonrası siyasi gündemine dair açıklamalarda bulunan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, kayyım atamalarına karşı sokaktaki siyasi faaliyetlerini yeniden devreye koyacaklarını belirterek, “AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı sıfatıyla muhalefet partilerine ağır hakaretler savuracak, ama muhalefet partileri, diğer toplumsal ve siyasal muhalefet susacak, böyle bir şey yok” dedi.







Oluç'un yeni stratejiye dair açıklamalarının satır başları şöyle:





"Kayyım atamaları devam ediyor. Beş yere kayyım atadı. Zaten koronavirüs salgını başladığından bir hafta sonra da sekiz belediyeye kayyım atanmıştı. Operasyonlar durmadı. Yine Diyarbakır'da 18 arkadaşımızı, ağırlıklı olarak kadın arkadaşlarımız gözaltına alındı. Bir yandan da Ankara'da kayyım atamalarını protesto etmek için eylem yapan milletvekillerimize ve il yöneticilerimize ağır saldırı yapıldı emniyet güçleri tarafından. Siz de belki izlemişsinizdir, herkese sosyal mesafe filan diye çağrı yapan emniyet güçleri, hiç utanmadan, sıkılmadan, vekillerimizin eline koluna dokunup, milletvekillerini engellemeye çalıştılar. Demek ki emniyet güçleri, polis için bize karşı sokağa çıkma meselesinde ve sosyal mesafe meselesinde herhangi bir sınırlama yok. O zaman madem emniyet güçleri bizim arkadaşlarımıza, halkımıza karşı herhangi bir mesafe koymaya gerek duymuyor, o zaman biz de bunu gerekli görmeyelim.





Bu konuda Merkez Yürütme Kurulu toplantımız var, planlamasını yapacağız. Biz normal sokak faaliyetlerimize geriye döneceğiz. Özellikle Kürt illeri açısından da batıda da bu planlama doğrultusunda normal siyasi faaliyetlerimizi yapacağız. İktidarın, İçişleri Bakanlığının, emniyet güçlerinin bize tutumu son derece rahatsız edici, hukuk dışı, Anayasa dışı olduğunu zaten hep söylüyoruz. Ama koronavirüs salgını günlerinde de bu tutumları insanlık dışı doğrusu. Bize böyle insanlık dışı davranıyorlarsa, biz de o zaman siyasi faaliyetimizi bildiğimiz gibi yaparız dedik ve yapacağız. MYK’de bir planlama yapacağız ve o doğrultuda davranacağız.





AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı sıfatıyla her gün muhalefet partilerine ağır hakaretler savuracak, ama muhalefet partileri diğer toplumsal ve siyasal muhalefet susacak, oturacak, böyle bir şey yok.





Yaz ayları için bir planlama çıkaracağız, aşağı yukarı kaba hatları ile belli oldu. Yaz aylarında her zaman yaptığımız siyasi faaliyetleri yeniden devreye koyacağız. İşte halk toplantıları olsun, çeşitli etkinlikler olsun. Elbette halkın sağlığını gözeterek, tedbirlerini alarak bunu yapacağız. Yoksa biz halktan bir kişinin bile rahatsızlanmasını istemeyiz. Ama şu havayı artık kabul etmeyeceğiz: İktidar bütün emniyet güçleri ile her türlü saldırıyı yapmaya devam edecek, ama biz evde kalıp ellerimizi kavuşturup oturacağız, böyle bir şey yok, yani bunu kabullenmeyeceğiz.





Zaten Meclis de açılıyor, Meclis çalışmaları da sürecek. Dolayısıyla siyasi partiler de siyasi faaliyetlerini yapmalılar. Biz bütün siyasi partilere de, sivil toplum kuruluşlarına da öneriyoruz. İktidar her türlü saldırıyı yapacak, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı sıfatıyla her gün muhalefet partilerine ağır hakaretler savuracak, üstelik de bunu koronavirüs salgını tedbirlerinin ne olduğunu açıkladığı bir konuşmalarda yapacak, ama muhalefet partileri diğer toplumsal ve siyasal muhalefet susacak, oturacak, böyle bir şey yok.





Biz elbette ki tedbir alacağız, elbette herhangi birinin sağlığına zarar gelsin istemeyiz. Ama bu artık toplumsal ve siyasal muhalefetin evine kapanması ve sokaktan geri çekilmesi tutumunun iktidar tarafından, emniyet güçleri tarafından kötüye kullanıldığını düşünüyoruz ve artık bu şekliyle bunu kabul etmeyeceğiz. Emniyet güçleri utanmaz bir şekilde milletvekillerimizin kollarından tutup, çekiştirme cesaretini koronavirüs salgınına rağmen buluyorlarsa, sosyal mesafeyi kullanmıyorlarsa, o zaman biz de kullanmayız.





Onlar ne kadar cüretkar ve saldırgan davranıyorlarsa, biz de o kadar cesaretle onlar karşısında siyasi faaliyetimizi sürdüreceğiz. Bütün toplumsal ve siyasal muhalefete de bunu öneriyoruz. Atölyelerde, fabrikalarda herkes çalışacak, her yer açılacak ama siyasiler faaliyetlerini yapmayacaklar, öyle bir şey yok. Biz de bayram sonrasında olağan siyasi faaliyetlerimize başlayacağız. Halk toplantıları, mitinglere kadar bir planlama çıkartıyoruz. Bunların hepsini, yeni dönemin koşullarına uygun şekilde, her türlü siyasi faaliyetimizi yapacağız. İktidar karşısında bu tutumu benimsemediğimiz göstereceğiz."