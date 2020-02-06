Samanyolu Haber /Politika / HDP'den yeni Demirtaş açıklaması geldi /06 Şubat 2020 23:01

HDP'den yeni Demirtaş açıklaması geldi

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın HDP üyeliğinin sonlandırıldığı konusundaki iddialarıyla ilgili partiden bir açıklama geldi

SHABER3.COM

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın HDP üyeliğinin düşürüldüğü iddialarına dair açıklama yapan HDP’li Oluç, "Bu yeni bir durum değil" diyerek Demirtaş ile ilişkilerinin 'resmiyete' dayanmadığına işaret etti.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, basında Selahattin Demirtaş’ın HDP üyeliğinin düşürüldüğü ve siyasi yasaklı konuma geldiği haberlerine dair açıklama yaptı. 

Artı TV’nin haberine göre Oluç, önceki dönem eş genel başkanları Selahattin Demirtaş’ın üyeliğinin yeni düşürülmediğini söyledi.

Demirtaş’a verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının istinaf mahkemesince onanmasından hemen sonra üyeliğin Yargıtay tarafından düşürüldüğünü ve kendilerine bildirildiğini belirten Oluç, "Eski yıllarda Yargıtay bunu partilerden talep ediyordu, şimdi hukuka aykırı olarak kendisi üyeliği düşürüyor ve partilere bildiriyor. Demirtaş için de öyle oldu. Bu yeni bir durum değil. Aynı şey Figen Yüksekdağ için de geçerli. Cezası onandı, ertesi gün Yargıtay üyeliğinin düşürüldüğü bilgisini bize verdi" dedi. 

"Bizim baş tacımızdır"

O dönem bu durumu avukatları aracılığıyla Demirtaş’a bildirdiklerini, kendisinin çok fazla tartışılmasını istemediğini söyleyen Oluç, şöyle devam etti:

"Yargı paketi sonrası dosyası Yargıtay’a gitti. Bu aşamada avukatlarının başvurması ve siyasi yasağının kaldırılması gerekiyor. Demirtaş kendisi de hukukçu, takip ediyordur. Ama Demirtaş hukuken üyemiz olsa da olmasa da bizim baş tacımızdır. Önceki dönem eş genel başkanımızdır, hep eş genel başkanımızdır. Siyasi olarak HDP’ye üye olup olmaması HDP ile ilişkilerini belirleyen bir konu değildir." 
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