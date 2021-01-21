HDP'den 'yeni parti açıklaması' geldi

Cezaevinde bulunan Ayhan Bilgen’in yeni parti imalı paylaşımına HDP’den, “Temennimiz odur ki Bilgen’in ifade ettiği fikirler bu iktidara payanda olmasın” uyarısı geldi.

Geçen Ekim ayında cezaevinden avukatları aracılığıyla HDP’ye yönelik eleştirilerini dile getiren Ayhan Bilgen’in son paylaşımındaki yeni parti imasına HDP’den cevap geldi.





Bilgen 18 Ocaktaki paylaşımında, “Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir” ifadelerini kullandı. Bilgen’in paylaşımı yeni parti çalışması olarak değerlendirildi.





HDP’Lİ OLUÇ’TAN CEVAP





BBC Türkçe'den Ayşe Sayın’ın haberine göre, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Kobani olayları soruşturması nedeniyle Kars Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Bilgen’in açıklamalarını değerlendirdi.





Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin Bilgen’in “yeni parti sinyali” olarak yorumlanan son mesajına ilişkin sorusunu cevapladı.





İKTİDAR TARAFINDAN KULLANILMASIN





Bilgen’in HDP’de siyaset yaptığı için iktidarın hedefi olduğunu belirten Oluç, :”En başından beri söyledik, kendisinin eleştirileri bize güç verir, bizi büyütür. Her eleştiri bizim için demokratik bir tartışma demektir. Ama temennimiz odur ki Bilgen’in ifade ettiği fikirler bu iktidara payanda olmasın ve iktidar tarafından kullanılmasın. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, Ayhan Bilgen bugün cezaevindeyse bu iktidarın Kars’a kayyım ataması, onu siyasi rehin olarak tutması ve siyasi çalışmasını engellemesi sebebiyledir” dedi.