Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te /06 Aralık 2021 16:16

HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu 13 HDP'li milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

SHABER3.COM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Beştaş'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli.

Gelen fezlekeler arasında Mensur Işık ile Dirayet Dilan Taşdemir'in ikişer dosyası bulunduğunu belirtiliyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP'li 13 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te Sonraki Haber >>

Freedom Convention Turkey

Freedom Convention Turkey

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:42:19